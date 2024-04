Clermont : Pascal Gastien déclare la guerre au RC Lens avant le choc !

Le technicien du Clermont, Pascal Gastien lance un sérieux avertissement au RC Lens avant le choc en Ligue 1 pour le compte de la 30e journée.

Le RC Lens pourra-t-il battre le Clermont ?

Le RC Lens et le Clermont Foot vont s’affronter le samedi 20 avril 2024, au Stade Bollaert-Delelis à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Les Sang et Or doivent très vite se relever après les derniers résultats décevants. Le technicien français Franck Haise et ses hommes pointent à la 6e place du classement et peuvent toujours croire à l’Europe.

Franck Haise a même déclaré en conférence de presse le jeudi 18 avril 2024 qu’il fera feu de tout bois pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. « Si certains pensent que je suis fatigué et déjà plus là, je suis bien là et je vais aller chercher une place européenne ! Ne vous inquiétez pas et venez avec moi sur le terrain », a lâché Haise. L’occasion est bonne pour se relancer face au Clermont Foot.

Les Clermontois sont aux abois cette saison en championnat de France. Pascal Gastien et sa troupe se trouvent dans la zone rouge. Le seul objectif du club est d’assurer le maintien dans l’élite à l’issue de cette campagne. Une tâche qui sera difficile à accomplir. Le Clermont est la lanterne rouge de la Ligue 1 avec 6 points de retard sur le premier non relégable et 4 sur le barragiste à 5 journées de la fin de cette saison.

🗣 Pascal Gastien : "On va lutter jusqu'au bout."



Le RC Lens en ligne de mire pour le coach du @ClermontFoot.#CF63MHSC pic.twitter.com/rzONGH8sfD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2024

Pascal Gastien et le Clermont veulent quitter la zone de relégation

En conférence de presse avant ce choc, le tacticien du Clermont Foot, Pascal Gastien compte bien livrer une belle prestation face au RC Lens. « À Lens, il va falloir être solide comme intelligent et être meilleur dans le jeu que ce qu’on a produit à Paris récemment. Il faudra essayer d’imposer notre jeu. Il faut qu’on fasse des victoires d’ici la fin de saison, donc on n’a pas le choix que de jouer », a déclaré le coach clermontois.

Pascal Gastien vient à Lens pour glaner un succès. Les matchs précédents du RC Lens le rassurent. C’est un adversaire abordable. « J’ai vu les matchs de Lens contre Lille, Le Havre et Metz. Contre les Messins, Lens aurait dû faire le break, ils ont maîtrisé le match sans concrétiser leurs actions, j’espère juste que ce ne sera pas contre nous », a-t-il ajouté.