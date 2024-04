Alerte transfert : Le RC Lens déniche le successeur de Kevin Danso en Ligue 1

Le RC Lens va réaliser de gros coups lors du prochain mercato estival. Le technicien de Lens, Franck Haise veut de nouvelles pépites dans son équipe la saison prochaine.

Le RC Lens cible le remplaçant de Kevin Danso

Le RC Lens veut renforcer sa ligne défensive lors du prochain mercato estival. À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, les Sang et Or s’activent en coulisses pour boucler la signature d’un cadre du Toulouse FC. Le défenseur autrichien Kevin Danso est cité pour un départ du RC Lens lors du prochain marché des transferts. Le club artésien anticipe déjà son départ et flaire certaines pistes.

Selon les informations du site Les violets.com, les recruteurs lensois se seraient renseignés sur la situation du défenseur toulousain Logan Costa. Il réalise de solides prestations avec les Violets. Il est sous contrat au Toulouse FC jusqu’en 2026. Mais il pourrait quitter le club cet été.

Le Capverdien suscite davantage l’intérêt des clubs européens notamment après sa belle performance avec la sélection du Cap vert lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire. La direction du Toulouse FC serait ouverte à son départ du club en cas d’une belle offre.

Le RC Lens vise deux stars en Belgique

Lens cible également le serial buteur togolais, Kévin Denkey. Cet attaquant affole les compteurs de but en Belgique. Ses statistiques sont impressionnantes. Cette saison, il a déjà inscrit 23 buts en Jupiler Pro League. Selon les informations de Jeunes Footeux, les dirigeants nordistes veulent aussi le fougueux défenseur norvégien Jesper Daland. Il livre de belles performances en Jupiler Pro League.