RC Lens : Un nouvel investisseur en approche au RCL

L’arrivée d’un nouvel actionnaire au RC Lens est annoncée. Le club en a besoin pour se donner les moyens de rebondir, sur le plan sportif.

Lens passe à côté de son objectif, les conséquences sont lourdes

Deuxième de la Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens avait arraché un billet pour la phase de poule de la Ligue des champions. Finalement, l’équipe de Franck Haise n’a pas fait une bonne compagne en C1. Elle a fini à la 3e place du groupe B. Admis en Ligue Europa, le Racing Club de Lens a été sorti par Fribourg lors des barrages (16es de finale). En Ligue 1, les Sang et Or ont raté leur début de saison. Ils étaient 16es et barragistes après 6 journées de championnat.

Cependant, ils sont remontés au classement, progressivement, jusqu’à la 6e place, après 29 journées. Mais Lens ne plus décrocher une deuxième qualification de suite en Ligue des champions. Franck Haise et son équipe sont donc passés à côté de leur objectif. Et cela devrait avoir des conséquences sur les finances du club, pour la saison prochaine.

Un fonds américain arrive au capital de Lens

Ayant raté son recrutement l’été dernier, le club nordiste entend rectifier le tir cet été, afin de mettre en place une équipe plus compétitive. D’après L’Equipe, l’arrivé d’un investisseur est impératif, voire imminent. « Le fonds américain Isos Capital devrait concrétiser son arrivée au capital de Lens, aux alentours de 25 % », apprend le quotidien sportif.

Il s’agit d’un fonds new-yorkais, qui se concentre sur les investissements dans les sports et le divertissement. Toutefois, la source précise que la signature de cet investisseur avec Joseph Oughourlian (actionnaire principal du RCL) devrait être effective, après les précisions sur le montant des droits télé de la période 2024-2029.