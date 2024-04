Transfert imminent ? L’OM prêt à frapper pour un crack américain ?

Désireux de combler certaines lacunes lors du prochain mercato estival, les dirigeants de l’OM seraient prêts à relancer la piste d’un crack américain qui a failli signer durant l’hiver.

L’OM prépare un mercato estival très animé

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille pense déjà à l’effectif pour la saison prochaine. Profitant d’un entretien avec RMC, Mehdi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, a ouvertement annoncé que l’OM compte bien profiter du prochain mercato estival pour rectifier les manquements constatés dans l’équipe de Jean-Louis Gasset cette saison.

« Donc l’année prochaine, si tu dois changer deux ou trois joueurs, il va surement y avoir des changements c’est normal dans une saison, il y a des départs et des arrivées, mais il faut avoir des mecs qui sont conscients que venir à l’OM demande une certaine exigence. Si on a ça, je pense qu’on aura une bonne saison », a déclaré le dirigeant marseillais. Aux dernières nouvelles, les dirigeants olympiens penseraient toujours à un jeune talent américain.

Giovanni Reyna à l’OM, enfin la bonne heure ?

Photo : Giovanni Reyna en action avec le BVB

En effet, selon les informations du portail Sport, Pablo Longoria n’aurait pas renoncé à Giovanni Reyna. À la recherche d’un milieu offensif lors du mercato hivernal passé, le président de l’OM avait trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le prêt de l’international américain. Les négociations avec le joueur de 21 ans étaient toutefois plus délicates, car le compatriote de Timothy Weah avait plusieurs courtisans, dont Nottingham Forrest.

Finalement, c’est le club de Premier League qui a raflé la mise, mais l’Olympique de Marseille ne s’avoue pas vaincu et envisagerait de revenir à la charge dans ce dossier durant l’intersaison. Ne disposant pas d’une option d’achat, le club anglais s’apprête à ramener Reyna à Dortmund. Considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs en Europe, le polyvalent milieu de terrain cherche de la stabilité dans un club plus ambitieux pour relancer sa carrière.

L’OM voudrait donc profiter de cette situation pour l’attirer sur la Canebière. Mais Marseille n’est pas seul sur le coup puisque l’Olympique Lyonnais aurait aussi des vues sur le natif de Durham. Estimé à 14 millions d’euros par le Borussia Dortmund, Giovanni Reyna pourrait ainsi faire l’objet d’une lutte entre les deux clubs olympiens dans quelques semaines.