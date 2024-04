Coup de théâtre à l’OM : Galtier en ligne de mire pour remplacer Gasset

Régulièrement associé à l’OM depuis son départ du PSG l’été passé, Christophe Galtier pourrait finalement débarquer en fin de saison pour remplacer Jean-Louis Gasset.

Christophe Galtier prêt à dire oui à l’OM

Alors que certaines voix s’élèvent déjà pour demander la conservation de Jean-Louis Gasset en cas de belle fin de saison, Mehdi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, est sorti du silence pour faire le point sur l’avenir de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

« Pour l’instant, on ne l’a pas évoqué. Il a signé pour trois mois, 90 jours comme il le disait très bien au départ. Pour l’instant, on en est là, et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer », a notamment expliqué le dirigeant marseillais.

Si le technicien de 70 ans venait finalement à être remercié au terme de son engagement initial, la direction de l’OM ferait de Paulo Fonseca, en fin de contrat à Lille, sa priorité pour le poste. Mais l’absence de Coupe d’Europe pourrait finalement refroidir l’ancien coach du FC Porto. En cas d’échec sur la piste Fonseca, l’Olympique de Marseille pourrait toujours compter sur Christophe Galtier, disposé à reprendre du service en Ligue 1 sur la Canebière.

Pablo Longoria bientôt en négociations avec le clan Gasset ?

En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain serait désormais favorable à l’idée de prendre les rênes de l’équipe de l’Olympique de Marseille. Natif de Marseille, Christophe Galtier, très apprécié de certains dirigeants olympiens, notamment le directeur administratif et financier, Stéphane Teissier.

Après des rumeurs liées à l’AC Milan, où son nom a été cité pour la succession de Stefano Pioli, « il semble que Marseille reste dans son cœur. Les discussions avec les dirigeants pourraient s’intensifier », explique le journal sportif. En attendant, le clan Galtier et la direction milanaise devraient se rencontrer dans les prochains jours. Affaire à suivre donc pour l’Olympique de Marseille.