La tension monte à l’OM : Il lâche une punchline dans le vestiaire

Après un match nul arraché à la dernière minute contre Toulouse (2-2) dimanche soir, l’OM se retrouve sous tension. Les critiques fusent dans le vestiaire de Jean-Louis Gasset.

L’OM n’avance plus en championnat, la frustration se propage dans le vestiaire

L’OM traverse une période de montagnes russes, entre euphorie et déception. Après une qualification épique jeudi dernier en demi-finale de la Ligue Europa face à Benfica, l’équipe de Jean-Louis Gasset est tombée de haut ce dimanche contre Toulouse.

Malgré un début match prometteur avec un but de Jean Onana (38e), les Marseillais ont vu la rencontre leur échapper suite aux buts de Rasmus Nicolaisen (45e +2) et Yann Gboho (82e), avant que Faris Moumbagna n’égalise dans les ultimes secondes (90e +2), laissant le score final à deux buts partout.

Ce nul ne fait pas les affaires de l’OM, qui reste à la 9e place de Ligue 1, à un point de l’Olympique Lyonnais (8e) et deux points de Rennes (7e). A l’issue de la rencontre, la déception était palpable dans le vestiaire marseillais, où les joueurs ont exprimé leur mécontentement.

Azzedine Ounahi pointe du doigt les erreurs défensives

Jordan Veretout a notamment haussé le ton en critiquant la prestation de l’équipe, tandis que, Azzedine Ounahi a fait savoir que les deux buts encaissés auraient pu être évités. En zone mixte, le milieu de terrain marocain de l’OM a clairement affiché sa frustration.

« On ne doit pas se contenter d’un match nul contre Toulouse, surtout qu’aujourd’hui il y avait la place (…) Ce n’est pas sûr que l’Europa League nous donne une place européenne à la fin. Au championnat, il faut vraiment qu’on fasse beaucoup plus », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Maritima Médias.

➡️ Toulouse-OM : Azzedine Ounahi "aujourd'hui ils étaient prenables…on a pris des buts à la con" https://t.co/D3S0epqFVf — Maritima Médias (@maritimamedias) April 21, 2024

Le joueur a également pointé du doigt les erreurs défensives de l’OM : « On prend des buts à la c**, sur coup de pied arrêté. Après le but, on doit faire beaucoup mieux ». Malgré cette déception grandissante, Azzedine Ounahi appelle à se concentrer sur les prochains matchs, notamment le choc contre l’OGC Nice prévu mercredi prochain au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille doit ainsi vite se ressaisir afin de maintenir ses ambitions européennes et se frayer un chemin vers une place européenne en championnat. La régularité et la concentration seront les facteurs clés pour rebondir après cette déconvenue face à Toulouse.