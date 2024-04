Alerte Mercato : Vers un sale coup de Luis Henrique à l’OM ?

Le flou plane sur l’avenir de Luis Henrique. Alors que la direction de l’OM entend prolonger son contrat dans les semaines à venir, l’attaquant brésilien semble avoir d’autres idées en tête.

Luis Henrique monte des signes de regain de forme à l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020 pour une somme avoisinant les 8 millions d’euros, Luis Henrique n’a jamais réussi à trouver sa place au sein de l’équipe phocéenne. C’est la raison pour laquelle il a été prêté à Botafogo pour une période d’un an et demi. Ce prêt ne s’est pas déroulé comme prévu, puisque le club brésilien a finalement refusé de lever son option d’achat.

Par conséquent, Luis Henrique est retourné à l’OM cet hiver, où il était pressenti pour rejoindre une autre destination. Le président Pablo Longoria et son équipe lui recherchaient une nouvelle porte de sortie. Malgré cela, le joueur de 22 ans est resté à Marseille et a bénéficié d’un temps de jeu régulier, totalisant 1 but en 17 matchs depuis son retour.

Même s’il n’est pas encore considéré comme un titulaire indiscutable à l’OM, Luis Henrique est devenu un véritable « couteau suisse » pour Jean-Louis Gasset. Évoluant à différents postes, cet attaquant polyvalent montre des signes de progrès, ce qui a incité la direction de l’OM à envisager une prolongation de son contrat expirant en juin 2025.

Un temps de réflexion avant de trancher

La Provence révèle en effet que Luis Henrique a récemment reçu une offre de prolongation de contrat de la part de la direction de l’OM en janvier dernier. Toutefois, jusqu’à présent, le joueur n’aurait pas encore donné de réponse à cette proposition, laissant planer le doute quant à son avenir, à l’instar de Pape Gueye qui quittera librement l’OM cet été.

La question qui se pose alors est de savoir si Luis Henrique suivra le même chemin que son coéquipier sénégalais. Pour l’heure, l’ailier brésilien s’accorde un temps de réflexion pour évaluer sa situation. Il pourrait attendre le mercato estival avant de prendre une décision définitive concernant son avenir à Marseille.