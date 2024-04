Course à la Ligue 1 : Le fétiche de l’ASSE promet l’enfer à Grenoble

Auteur d’un doublé face à Bordeaux (2-1), Irvin Cardona semble détenir les clés du match Grenoble-Saint-Etienne. Il a livré quelques indices.

L’ASSE focalisée sur la montée directe en Ligue 1

Trois jours après avoir renversé Bordeaux à Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne est en Isère pour affronter Grenoble Foot, ce mardi (20h45). Les Stéphanois sont gonflés à bloc pour leur objectif. Troisième au classement, ils souhaitent finir à l’une des deux premières places, qualificatives pour la montée directe en Ligue 1.

Pour y arriver, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est hyper motivée. Cependant, elle n’a plus son destin entre les main, pour la montée directe. Elle doit remporter les cinq derniers matchs du championnat et espérer, parallèlement, que le leader l’Auxerre perde encore des points, ainsi que son dauphin, Angers.

Rappelons que l’AJA reste sur deux défaites de rang, respectivement à Quevilly (4-3) et à Rodez (2-0). L’équipe de Christophe Pelissier n’a plus que 4 points d’avance sur l’ASSE et 3 points de plus que le SCO, à 5 journées de la fin du championnat.

Les consignes fermes d’Irvin Cardona contre Grenoble Foot

Photo : Irvin Cardona

Double buteur de Saint-Etienne face aux Girondins, dans le temps additionnel, Irvin Cardona se tient prêt à récidiver face à Grenoble Foot, au stade des Alpes. Toutefois, il y a des consignes à respecter collectivement. « Il faut vraiment avoir cet esprit combatif et ne rien lâcher, sur les deux prochains matchs », a-t-il indiqué, en conférence de presse d’avant-match.

Selon le buteur de l’ASSE (8 buts et 2 passes décisives en 14 matchs), lui et ses coéquipiers devraient entamer le match à Grenoble « avec un peu plus d’intentions ». Comme nous l’avons indiqué, Irvin Cardona reconnait que les Verts sont contraints d’assurer leurs résultats, pour espérer monter directement, sans passer par les barrages.

« Il faut gagner tous les matchs. On ne pense qu’à ça ! » a-t-il déclaré, sans détour. Grenoble Foot est prévenu, ainsi que le SM Caen, l’adversaire suivant de Saint-Etienne, dans la série de trois matchs en une semaine.