Drame au Brésil: John Textor va rater un match crucial de l’OL !

Absent à Paris, dimanche, John Textor devrait encore manquer le match de Lyon contre Monaco. Et pour cause, il a subi une opération au Brésil.

Victime d’une chute, John Textor opéré du coude

John Textor était au Brésil, lors du choc entre le PSG et l’OL (4-1), dimanche dernier. Il y est convoqué pour être auditionné par le Sénat fédéral, sur les accusations de corruption portées sur certains clubs, et impliquant des joueurs et arbitres du championnat brésilien. Dimanche prochain, il est fort probable que le patron de l’Olympique Lyonnais n’assiste pas au match de son équipe contre Monaco, au Groupama Stadium, lors de la 31e journée de Ligue 1.

D’après les informations de Globoesporte, il a fait une chute en faisant du skateboard et s’est fracturé le coude. Une blessure qui a nécessité une opération. Dans des propos confiés au média brésilien, le dirigeant américain confirme sa chute au Saquarema Surf Festival à Rio : « Je fais du skateboard depuis de nombreuses années. J’ai fait une très mauvaise chute ».

Lyon joue à fond une place en coupe d’Europe

Après sa lourde défaite à Paris, Lyon va tenter de renouer avec la victoire. C’est la seule condition pour rester dans la course pour une place en coupe d’Europe, notamment la Ligue Europa Conférence. En effet, la 7e place de Ligue 1 pourrait être qualificative pour cette compétition, si le Paris saint-Germain remporte la coupe de France, en pus du titre de champion pour lequel il est en roue libre.

L’OL détenait le billet de la C4, mais il lui a été arraché par le Stade Rennais, à la suite de sa défaite au Parc des Princes. Relégué à la 8e place au classement, le club de John Textor a désormais un point de retard sur Rennes, à 5 journées de la fin du championnat.

Pierre Sage et son équipe ont décidé de jouer crânement leur chance, afin de finir le plus haut possible. Ils sont surtout motivés par leur remontée extraordinaire, de la dernière place de Ligue 1 en décembre. En plus de cette remontée inespérée, Lyon a décroché une place en finale de la coupe de France et affrontera le PSG, le 25 mai, soit une semaine après la dernière journée du championnat.