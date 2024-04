Retour explosif à l’OM ? Grande nouvelle pour Gasset avant Nice

Après plusieurs semaines d’absence due à une déchirure de l’ischio gauche, Jonathan Clauss se rapproche d’un retour à la compétition. Un énorme soulagement pour Jean-Louis Gasset en vue du choc contre l’OGC Nice.

OM : Clauss disponible contre l’OGC Nice ?

Jonathan Clauss enfin de retour ? Après plus de trois semaines d’absence due en raison d’une blessure à la cuisse contractée lors de la dernière trêve internationale, le latéral droit français a de grandes chances de réintégrer le groupe de l’OM pour le match contre l’OGC Nice.

Distancé en championnat, l’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Les Phocéens devront impérativement s’imposer face au Aiglons ce mercredi soir au Vélodrome en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Cette victoire à domicile permettrait au 9e du championnat de remontrer au classement et de se relancer dans la course aux places européennes.

Pour atteindre cet objectif, l’OM aura besoin d’un maximum de forces vives. Dans ce contexte, le retour de Jonathan Clauss constituera un renfort de poids pour l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset, confrontée à plusieurs absences ces dernières semaines. Quentin Merlin, Bamo Meité ou encore Chancel Mbemba, tous sont quasiment forfaits pour le match contre Nice.

La latéral droit de l’OM a repris l’entraînement

L’Equipe assure en effet que l’ancien défenseur du RC Lens a repris l’entraînement ce week-end et postule pour une place dans le groupe de l’OM. Le retour de Jonathan Clauss dans le groupe marseillais sera ainsi une lueur d’espoir pour une équipe en quête de stabilité et de performances positives.

• Jonathan Clauss pourrait postuler à une place dans le groupe pour #OMOGCN mercredi, après avoir participé au début de la séance collective samedi.



L'Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/KOz91AWrYC — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) April 22, 2024

Son expérience et sa qualité sur le terrain seront des atouts majeurs pour l’Olympique de Marseille dans ce sprint final. Néanmoins, rien n’est encore confirmé quant à la participation de Jonathan Clauss. Même s’il a repris l’entraînement, sa place dans le groupe reste à déterminer par Jean-Louis Gasset et son staff médical. Il faudra donc patienter avant d’être fixé sur sa disponibilité.