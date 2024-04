La frustration monte à l’OM : Pablo Longoria commence à s’agacer !

Ce dimanche, l’OM a concédé un match nul contre Toulouse (2-2). Ce résultat décevant à l’extérieur passe très mal auprès du président Pablo Longoria et son équipe.

Pablo Longoria agacé par les résultats décevants de l’OM ?

L’Olympique de Marseille n’y arrive toujours pas en championnat. Trois jours après sa qualification pour les demi-finale de Ligue Europa contre Benfica, l’OM est tombé de haut sur la pelouse sur la pelouse de Toulouse ce dimanche soir. Cette rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1 s’est soldée par un match nul (2-2).

Ce résultat est particulièrement frustrant pour l’OM qui reste sur quatre rencontres consécutives sans victoire en championnat. Ce déplacement à Toulouse a aussi mis en lumière les difficultés persistantes de l’équipe de Jean-Louis Gasset lorsqu’elle évolue à l’extérieur.

En effet, sur les 15 matchs disputés hors de ses bases en championnat cette saison, l’OM n’a remporté que deux victoires, concédant cinq matchs nuls et huit défaites. Cette série de résultats décevants n’a pas manqué d’attirer l’attention et susciter le mécontentement des supporters.

Cette frustration a aussi gagné les dirigeants et le staff de l’Olympique de Marseille qui sont particulièrement agacés par le niveau affiché par l’équipe, en particulier lors des matchs à l’extérieur. En effet, le journaliste Florent Germain, dans une déclaration sur RMC Sport, dévoile l’agacement de Pablo Longoria et les responsables phocéens.

« Le niveau affiché en championnat et surtout à l’extérieur agace les dirigeants et le staff de l’OM qui ne comprennent pas trop la détermination et le caractère qu’on voit en Europe et au Vélodrome lorsque tout ça disparaît à l’extérieur », a-t-il déclaré.

L’attitude de certains joueurs pointés du doigt

Au-delà de ces résultats négatifs à l’extérieur, ce sont les performances individuelles de certains joueurs de l’OM qui sont pointés du doigt. En raison des blessures et de l’enchaînement des rencontres, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a effectué plusieurs changements dans son onze de départ lors du match contre Toulouse.

Toutefois, ces ajustements tactiques n’ont pas été suffisants pour empêcher la déception et l’agacement au sein de l’équipe. Le confrère ajoute : « au sein de l’OM, on en peut plus, avec des joueurs qui ont clairement perdu l’occasion de se montrer, en première ligne Joaquin Correa. Et alors que Jean-Louis Gasset a effectué un turnover, ça a créé beaucoup d’agacement que certains ne saisissent pas leur chance ».

Ces « attitudes n’ont pas plu » au président Pablo Longoria et son équipe qui espèrent voir les joueurs vite se ressaisir et sortir de cette spirale négative. Une réactive positive de l’Olympique de Marseille est donc attendu ce mercredi lors de la réception de l’OGC Nice.