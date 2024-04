Mercato de folie : Un serial buteur répond en personne au PSG

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, un mercato de folie se prépare au PSG pour cet été. Un serial buteur contacté en Italie a notamment évoqué l’intérêt du club parisien.

Le PSG a tenté un attaquant de la Juventus Turin

Avant de recruter Gonçalo Ramos pour 80 millions d’euros et Randal Kolo Muani contre un chèque de 95 millions d’euros l’été passé, le Paris Saint-Germain était annoncé sur d’autres pistes pour renforcer son attaque et préparer le départ à venir de Kylian Mbappé.

Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants du club de la capitale ont notamment tenté la piste menant à l’avant-centre de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international serbe voulait rejoindre une équipe qui dispute régulièrement la Ligue des Champions.

Une ouverture dont voulait profiter le Paris SG pour le recruter. Profitant d’une interview avec le quotidien L’Équipe, le partenaire d’Adrien Rabiot est revenu sur cet intérêt du Champion de France en titre, ainsi que de Chelsea.

Photo : Dusan Vlahovic, attaquant de la Juventus Turin.

« J’ai entendu, j’ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m’y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison. Est-ce que le PSG et Chelsea peuvent m’intéresser ? Il me reste deux ans (de contrat) et je suis très bien ici. C’est ma réponse, je veux gagner quelque chose d’important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard », a confié Dusan Vlahovic, qui ne semble donc pas pressé de quitter les Bianconeri.

De son côté, le PSG, qui a finalement attiré Kolo Muani et Gonzalo Ramos, cherche encore une autre star offensive pour compenser le vide que s’apprête à laisser Kylian Mbappé.

Le Paris SG cherche un successeur à Mbappé

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, le capitaine de l’équipe de France n’a pas accepté l’offre de prolongation de sa direction afin de rejoindre les rangs du Real Madrid cet été. Pour le remplacer au sein de l’équipe de Luis Enrique, le PSG viserait en priorité Victor Osimhen.

Sous contrat jusqu’en 2026, l’international nigérian va quitter le Napoli et selon Fabrizio Romano, le PSG est en pole position pour arracher sa signature contre une enveloppe de 120 millions d’euros. Après quatre années merveilleuses en Serie A, Victor Osimhen devrait rejoindre le PSG dès cet été pour tenter de faire oublier Mbappé la saison prochaine.