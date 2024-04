Ça chauffe à l’AS Monaco : Adi Hütter fait une grosse annonce !

Le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter lance un sérieux avertissement au LOSC Lille avant le choc de la 29e journée de Ligue 1.

L’AS Monaco pourra-t-il battre Lille ?

L’AS Monaco accueille le LOSC Lille le mercredi 24 avril 2024 dans un derby chaud pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse ce mardi 23 avril 2024 avant ce choc, le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter a dévoilé les objectifs à atteindre à la fin de cette saison. Le club de la Principauté veut terminer sur le podium.

« On veut finir la saison à la 2e place, c’est notre grand objectif. Demain, ce sera un choc entre deux grosses équipes. Ils sont à 3 points derrière nous, on sait qu’ils ne doivent pas perdre. Mais je ne sais pas s’ils voudront jouer pour ne pas perdre ou pour gagner. On devra être agressifs », a déclaré Adi Hütter.

La rencontre face au LOSC Lille s’annonce donc décisive. Le coach autrichien mobilise ses joueurs afin de glaner le succès face aux Lillois. Les deux formations sont en grande forme. Si les joueurs du Rocher arrivent à battre Lille, ils se lanceront parfaitement dans la course vers une qualification pour la Ligue des Champions.

Paulo Fonseca en CP 🎙️ : " Adam #Ounas n'est pas dans le groupe du LOSC pour le match de demain face à AS Monaco ". L'international algérien ne souffre d'aucune blessure, il a été écarté pour des raisons purement sportives. 🫤#Algerie #Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/WxVXyGRT7c — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) April 23, 2024

Point des absents à l’AS Monaco et à Lille

Adi Hütter va se passer des services de deux cadres pour l’affiche face à Lille. Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo sont suspendus. « Ce sera aussi un gros choc, et il nous manquera deux joueurs, avec les expulsions d’Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo », a expliqué le coach monégasque. Le technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca a confirmé quatre absences pour cette affiche. Il sera privé de Samuel Umtiti, Andrej Ilic et Ignacio Miramon.

Adam Ounas n’est pas retenu. « Nous avons les mêmes joueurs qui étaient déjà blessés, Samuel Umtiti, Andrej Ilic et Ignacio Miramon sont absents. Adam Ounas ne sera pas dans le groupe non plus », a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse ce mardi 23 avril 2024.