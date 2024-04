Coup de tonnerre ! Le PSG prêt à une folie à plus de 200 millions d’euros ?

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG ne se donne pas de limites dans ses ambitions. Le club francilien, qui vise un jeune crack, serait prêt à débourser plus de 200 millions d’euros pour l’attirer.

Le PSG prépare le départ de Kylian Mbappé

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, il n’y a plus de doute : Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain libre à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Et sauf surprise, le capitaine des Bleus devrait rejoindre le Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi le sait et Luis Enrique se prépare à faire face à la saison prochaine sans l’attaquant de 25 ans. En effet, les dirigeants parisiens recherchent activement un remplaçant au gamin Bondy.

Lamine Yamal, la cible prioritaire du PSG

Le prodige de seize ans est devenu l’un des talents les plus excitants d’Europe et était au centre de la campagne européenne du Barça jusqu’à ce que le PSG élimine le club lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Selon les informations révélées ce mardi par Le Parisien, les dirigeants du PSG auraient fait de l’arrivée cet été de la pépite de Lamine Yamal, une de leurs priorités. A seulement 16 ans, le prodige catalan est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial.

Son talent lui vaut des admirateurs dans la capitale française et ils rêvent de le voler aux Catalans. Le PSG aura les fonds nécessaires après avoir assaini ses comptes en se libérant des salaires de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos l’été dernier, pour faire sensation dans la fenêtre à venir.

Une clause à 1 milliard, mais…

Toutefois, l’affaire s’annonce compliquée pour les Rouge et Bleu. Au-delà de l’inimitié entre les deux clubs, Lamine Yamal a récemment prolongé son bail jusqu’au 30 juin 2026 et dispose d’une clause libératoire estimée à 1 milliard d’euros. De quoi refroidir plus d’un prétendant… mais pas le PSG.

Toujours selon le quotidien régional, les Blaugrana pourraient ouvrir la porte à des négociations si l’international espagnol (6 sélections, 2 buts) exprimait l’envie de changer d’air. Dans ce dossier, l’état-major catalan pourrait décider de vendre sa pépite pour une offre supérieure à 200 millions d’euros. Pas de quoi effrayer les pensionnaires du Parc des Princes.