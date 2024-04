Alerte Mercato : Le Stade Rennais met le PSG au défi pour Désiré Doué

Révélation de la saison au Stade Rennais, Désiré Doué attise des convoitises, notamment au PSG. Conscient de la situation, le Stade Rennais ne compte pas brader son joyau français.

Désiré Doué veut poursuivre son aventure en Ligue 1

Formé au Stade Rennais depuis 2021, Désiré Doué s’est révélé en Ligue 1 cette saison. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 18 ans fait rêver plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport a fait une révélation sur un possible intérêt du club de la capitale l’international espoir français et a notamment déclaré : « ce que je sais, c’est que dans le vestiaire du PSG il est très apprécié… encore plus depuis son dernier match au Parc. »

Dernièrement, PSG Inside Actus a confirmé l’intérêt du Paris SG pour le protégé de Julien Stéphan en indiquant que Luis Campos vise en réalité trois espoirs tricolores pour cet été : Lenny Yoro, Désiré Doué et Michael Olise.

Et selon la même source, le natif d’Angers privilégierait un transfert en Ligue 1 afin de continuer sa progression avant de faire le grand saut en Premier League ou en Bundesliga. Conscient qu’il lui sera difficile de retenir encore longtemps son numéro 33, le SRFC entend bien encaisser un gros chèque lors de son départ.

Le Stade Rennais réclame 50M€ pour laisser partir Désiré Doué

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Désiré Doué pourrait quitter les rangs du Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Annoncé dans les plans d’une dizaine de clubs, dont le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen, le frère cadet de Guela Doué pourrait rapporter gros aux Bretons.

À en croire le compte insider PSG Inside Actus, Florian Maurice et les dirigeants rennais aimeraient en priorité garder leur joueur, mais si une offre de 50 millions d’euros venait à tomber sur leurs bureaux, ils pourraient envisager un transfert de Désiré Doué durant l’intersaison. Affaire à suivre donc…