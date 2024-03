Le PSG vise le meilleur libéro de Ligue 1 pour remplacer Marquinhos

Si une offre conséquente arrive cet été, le PSG ne retiendra pas forcément Marquinhos. Pour remplacer son défenseur central, le club parisien vise le meilleur libéro de Ligue 1.

Le Paris SG prépare déjà la succession de Marquinhos

Après Neymar et Marco Verratti, et en attendant le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prépare la deuxième vague de départs importants au sein de son effectif. D’après les révélations de PSG Inside Actus, « le Paris-Saint-Germain veut faire table rase du passé », quitte à se séparer des joueurs qui ont un long vécu au club, « même si ça peut briser le cœur pour certains des joueurs. »

Le média dédié au club de la capitale précise même que Marquinhos pourrait être le premier concerné sur cette liste de potentiels départs. Le PSG aimerait définitivement tourner la page de la « Remontada. » Pour remplacer l’international brésilien de 29 ans, les dirigeants du Paris SG auraient coché le nom de Leny Yoro. Et selon l’ancien défenseur central de l’OM et de l’équipe de France, Adil Rami, le PSG a eu le nez creux puisque l’international espoir français de Lille OSC est tout simplement le meilleur défenseur de Ligue 1.

« Non, tout le monde sait qui c’est (rires). C’est Lenny Yoro… Todibo, c’est bien aussi, même s’il a un bon petit trou. (…) J’aime bien Meïté aussi à l’OM, mais il a besoin de progresser, et pour progresser, il a besoin de temps de jeu et d’un leader pour le faire grandir. Il a encore des excès de confiance », a répondu Adil Rami alors que TNT Sports lui a demandé si Marquinhos était le meilleur à ce poste dans le Championnat français. Mais pour obtenir la signature de Leny Yoro, le Paris SG va devoir se montrer très convaincant puisque le Real Madrid aurait pris une belle avance dans ce dossier.

Leny Yoro en route pour le Real Madrid ?

Photo : Leny Yoro, défenseur central du LOSC

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain pour renforcer l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine, Leny Yoro se dirigerait plutôt vers un transfert au Real Madrid, selon les informations du quotidien Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur de 18 ans ne veut pas prolonger avec le LOSC.

Pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois, la direction lilloise a décidé de le placer sur le marché cet été. Le considérant comme le nouveau Raphaël Varane, le club espagnol serait disposé à signer le chèque de 60 millions d’euros exigé par Olivier Létang pour délivrer un bon de sortie à l’enfant de Saint-Maurice. Reste à savoir si le Paris SG parviendra à inverser la tendance dans ce dossier.