Un gros transfert se profile en Allemagne, Lyon va toucher le jackpot

Lyon croise les doigts pour un énorme transfert, qui pourrait lui rapporter un bonus, en Allemagne.

Mercato : Castello Lukeba courtisé par Manchester United et Chelsea

Lyon pourrait toucher une indemnité sur le transfert de Castello Lukeba (21 ans), qui se profile en Allemagne. Transféré au RB Leipzig pendant le mercato d’été dernier, il est convoité par Manchester United et Chelsea.

Selon les informations de Foot Mercato, le jeune défenseur plaît aux deux clubs britanniques. Les Red Devils et les Blues « lui font déjà les yeux doux », en attendant l’ouverture officielle du mercato, à en croire la source.

Lyon va toucher 20 % sur la plus-value du futur transfert de Lukeba

L’OL a certes vendu le joueur formé dans son Académie au RB Leipzig, contre 34 millions d’euros, mais le club rhodanien a inclus des bonus dans son contrat.

Dans son communiqué officiel sur le transfert de Castello Lukeba, l’Olympique Lyonnais avait précisé qu’il y a des bonus compris dans le montant indiqué, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Lyon pourrait donc récupérer encore quelques millions supplémentaires, en cas de vente du néo-international français (1 sélection), de la Bundesliga en Premier League. L’ancienne pépite des Gones est évaluée à 40 millions d’euros en ce moment.

Cependant, elle pourrait être transférée à plus que ce montant, si Manchester United et Chelsea passent à l’offensive. Ce qui est une bonne nouvelle pour John Textor et l’OL, dont la quote-part augmenterait évidemment.