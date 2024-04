Une mauvaise nouvelle pour Nantes avant d’affronter Montpellier

Le FC Nantes joue un match captal à Montpellier, vendredi. Mais il ne pourra pas compter sur ses supporters. Ils sont interdits en Hérault.

FC Nantes en quête de points à Montpellier

Le FC Nantes se déplace à Montpellier, au stade de la Mosson, ce vendredi (21h), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. À cette occasion, les Canaris vont tenter de renouer avec la victoire, après leur lourde défaite, dans le derby contre Rennes (0-3). Quatorzièmes au classement, ils ont besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge et assurer leur maintien, le plus tôt possible.

L’équipe d’Antoine Kombouaré n’a que 3 points d’avance sur le barragiste, le Havre AC. Le FC Nantes devrait tout donner face à une équipe montpelliéraine presque assuré du maintien et non concerné par les places européennes. Surtout que les Canaris affronteront, ensuite, trois adversaires du top 4 de la Ligue 1 : Brest, Lille et Monaco.

Les supporters de Nantes interdits à Montpellier !

Cependant, ils devront batailler tout seul, sans leurs supporters. Ces derniers sont interdits à Montpellier, par la préfecture de l’Hérault. La décision des autorités est tombée ce mercredi. Elle vise, selon l’arrêté préfectoral, à éviter des affrontements entre les fans des deux clubs. « Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade de la Mosson à Montpellier », a communiqué la préfecture.

Rappelons que l’équipe d’Antoine Kombouaré a déjà été privée de ses supporters, lors de la défaite contre Lyon (1-3), au stade de la Beaujoire, en raison d’une sanction de la LFP. Samedi dernier, la tribune Loire, dédiée à la Brigade Loire, le plus important groupe de supporters nantais, était également fermée.