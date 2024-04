RC Lens Mercato : Ça avance, deux cracks arrivent !

Le RC Lens fonce sur certaines pépites pour le prochain mercato estival. Deux cracks sont cités pour un transfert au club artésien cet été.

Le RC Lens déniche deux jeunes joueurs

Le RC Lens s’affaire à deux mois de l’ouverture du marché des transferts pour attirer de nouveaux joueurs à fort potentiel pour renforcer l’effectif du club la saison prochaine. Les hommes de Franck Haise ne sont pas très performants cette saison comme ils l’ont été la campagne dernière. Le RC Lens occupe provisoirement la 6e place au classement en Ligue 1 avec 46 points.

Les Sang et Or doivent rafler des points pendant ce sprint final pour valider leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Le club artésien veut faire le ménage en son sein pour montrer un nouveau visage la saison prochaine. Les recruteurs lensois suivent de près deux pépites en vue du mercato estival. Selon les informations de Wiwsport, a direction lensoise cible le défenseur sénégalais évoluant à BATE Borisov en Bielorussie, Sidi Bane.

Le Sénégalais montre tout son talent et suscite l’intérêt du RC Lens. Depuis son arrivée en Biélorussie, il a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 5 buts. Il est sous contrat à BATE Borisov jusqu’en décembre 2024. Les dirigeants lensois discuteraient en coulisses avec l’entourage du joueur. La source précise que le RC Lens va débourser une somme de 280 000 euros pour s’attacher les services du Lion de la Teranga.

Sidi Bane [2004 | DC/MDC] au RC Lens c'est pratiquement bouclé



Il évolue actuellement au BATE Borisov en Biélorussie

Une autre star dans le viseur du RC Lens

Outre le Sénégalais, le RC Lens vise également le défenseur colombien Carlos Teran. Il pourrait rejoindre son ancien coéquipier Przemysław Frankowski au RC Lens. Sidi Bane et Carlos Teran pourraient renforcer la ligne défensive du club en cas de départ de Kevin Danso. Les Sang et Or ont déjà bouclé l‘arrivée du gardien de but burkinabé Hervé Koffi en provenance de Charleroi en Belgique.