OM : Une piste inattendue s’offre à Longoria pour la succession de Gasset

Le premier chantier de l’été pour Pablo Longoria reste la nomination d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Alors qu’il pense à Paulo Fonseca et Christophe Galtier, une piste inespérée s’offre à l’Espagnol.

Longoria et la quête du successeur de Jean-Louis Gasset

A Marseille, la grosse satisfaction de la saison en cours est sans doute le parcours de l’OM en Ligue Europa. Les Phocéens sont en route pour une finale, huit ans après la dernière perdue face à l’Atletico Madrid. Quelle que soit l’issue de la saison, Jean-Louis Gasset devrait partir du club et Pablo Longoria est activement à la recherche de son successeur.

La direction du club a déjà deux pistes prioritaires pour diriger l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il y a des rumeurs selon lesquelles Paulo Fonseca, l’actuel entraîneur de Lille, serait en tête de liste pour remplacer Gasset. Christophe Galtier est l’autre profil que Longoria et sa direction étudieraient pour la nouvelle saison.

Mais le club marseillais devra composer avec les concurrences de l’AC Milan et de West Ham, qui ont aussi coché leurs noms. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle piste s’est proposée.

Habib Beye fait un appel du pied à l’OM

La fin de la saison approchant, il est certain que l’OM et Longoria feront tout leur possible pour assurer une transition en douceur et choisir un entraîneur capable de mener l’équipe vers de nouveaux succès. En ce sens, Habib Beye, ancien joueur de Marseille, ne verrait pas d’un mauvais œil l’opportunité d’entraîner un jour son ancien club où il a passé quatre ans et même été capitaine.

Cependant, l’entraîneur du Red Star, club qu’il vient de faire monter en Ligue 2, n’est visiblement pas encore prêt à endosser une telle responsabilité. Pour Habib Beye, aussi passionnant et excitant que soit le fait d’entraîner l’OM, « il faut être sûr de ne pas voir l’aspect émotionnel prendre le dessus dans ma décision ».

Fin connaisseur de l’environnement marseillais, il sait aussi que « c’est un très gros club avec une énorme pression ». Sur le plateau de Generation After de RMC, l’homme de 46 ans a confié « qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci » quand on est l’entraîneur qu’il est.