Mercato XXL pour le PSG ! Le successeur de Mbappé déniché en Serie A ?

A la quête d’un digne successeur pour Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait coché une piste surprenante en Italie. Il s’agirait d’un attaquant fraîchement sacré champion de Serie A.

Le PSG va tourner la page Mbappé

Il est désormais certain que Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain en juin prochain, en fin de contrat, après 7 ans de bons et loyaux services dans la capitale française. Le départ du prodige de Bondy générera une marge financière importante puisqu’il réduira la masse salariale du club. De quoi donner encore plus de pouvoir financier à Luis Campos pour aller à la recherche de l’oiseau rare pour sa succession.

Il n’en reste pas moins qu’on ne remplace pas facilement un joueur de ce calibre. Il y a même l’idée que le PSG n’a pas vraiment envie de remplacer Kylian Mbappé, puisque le champion du monde 2018 n’a pas d’équivalent statistiquement et en termes d’aura. Cependant, l’envie et la volonté de renforcer le groupe de Luis Enrique obligent à se tourner vers le marché.

Le PSG cible un attaquant des Bleus

Le Paris Saint-Germain souhaiterait attirer plusieurs joueurs capables d’améliorer le projet collectif de Luis Enrique. Si le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance pour l’attaque, c’est un autre joueur évoluant en Serie A qui pourrait arriver : Marcus Thuram. Selon les informations de La Repubblica, Luis Campos scrute de près la situation de l’international français, qui vient d’être sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan.

Le fils de Lilian Thuram avait déjà été courtisé par le PSG lors du précédent mercato estival, avant d’opter pour l’écurie italienne. Le média transalpin précise que le club lombard pourrait lâcher son attaquant contre une indemnité de 55 millions d’euros. Reste à voir si Paris acceptera de dépenser une telle somme pour un joueur qui présente un profil dont dispose déjà le groupe.