Rennes – Brest : changement d’arbitre après le scandale

Alors que Jérémie Pignard devait arbitrer Rennes – Brest, ce dernier a été sanctionné et n’officiera pas dimanche.

Jérémie Pignard sanctionné

Dimanche, à 17h05, a lieu un choc dans la course à l’Europe, le derby breton entre Rennes et Brest. Alors qu’il devait être arbitré par Jérémie Pignard, ce dernier a été sanctionné pour ses erreurs lors du match entre Marseille et l’OGC Nice. Résultat, il n’officiera pas dimanche pour ce match.

Jérémie Pignard s’était distingué par de grosses erreurs d’arbitrage mercredi dernier, lors de la rencontre entre l’OM et Nice. Il avait notamment adressé un deuxième carton jaune très sévère à l’attaquant marseillais Faris Moumbagna, avant d’accorder un penalty à l’OM pour une faute très légère.

Une décision de la direction

A l’origine de cette décision, la comission fédérale des arbitres : « Antony Gautier a appelé Jérémie Pignard pour lui dire que lors du match OM-Nice, il avait pris deux décisions qui n’étaient pas attendues, a déclaré Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres. Et que pour des raisons de sérénité, on lui retirait le prochain match qu’il devait faire. Cela apparaît comme une sanction, mais c’est dans son intérêt«

Le président de la comission a même surenchéri : « ll faut que l’on arrête la culture du déni. Il faut reconnaître quand il y a des erreurs d’arbitrage. Même s’il ne s’agit pas pour l’arbitre de se flageller immédiatement après le match« . Le remplaçant de Mr Pignard pour Rennes – Brest n’a pas encore été annoncé.