Injustice à l’OM : Le vestiaire indigné après le match nul contre Nice !

À l’issue du match nul contre l’OGC Nice (2-2) ce mercredi soir au Vélodrome, l’OM est très remonté. La raison ? Les décisions controversées du corps arbitral.

La direction de l’OM manifeste sa colère contre l’arbitrage

Dans ce sprint final de la Ligue 1, chaque décision arbitrale peut avoir un impact décisif sur le déroulement des matchs et sur le classement des équipes. L’affrontement de ce mercredi soir entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice a notamment été marqué par des controverses autour de l’arbitrage.

🔵 Faris Moumbagna a vu rouge ce soir face à l’OGC Nice, expulsé juste avant la mi-temps. 🟥

L’OM a concédé le match nul 2-2 à domicile.

L’attaquant camerounais avait été buteur lors des deux derniers matchs de Marseille. 😔✊🏿🇨🇲 @OM_Officiel pic.twitter.com/j9AtsYDph2 — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 24, 2024

Au point où, selon Canal Plus, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, est descendu dans le vestiaire des arbitres pour faire exprimer son mécontentement et demander ses explications. Le point central de cette polémique a été l’expulsion de Faris Moumbagna, qui a reçu deux avertissements en première mi-temps et a dû quitter le terrain avant la pause.

Jean-Louis Gasset et les joueurs critiquent l’arbitrage contre l’OGC Nice

L’expulsion de l’attaquant camerounais, surtout le deuxième carton jaune, a suscité des réactions vives du côté de l’OM. Les joueurs et le staff ont exprimé leur désaccord face à cette décision, la jugeant trop sévère voire injuste.

Ulisses Garcia, dans des propos rapportés par Le Phocéen, a déclaré que l’équipe considérait que l’expulsion de Faris Moumbagna était « assez sévère ». Ce sentiment d’injustice est aussi partagé par l’entraîneur de l’OM qui a exprimé ses réserves quant à la justification de cette sanction.

« C’est vrai que ça ne paraissait pas une agression de loin. Après, bien sûr que les ralentis doivent donner plus d’images, mais j’ai vu Mehdi à la mi-temps qui m’a dit que ce n’est pas mérité », a signalé Jean-Louis Gasset. Pour l’OM, cette situation est frustrante d’autant plus qu’elle intervient dans un moment clé de la saison.

Le match nul contre l’OGC Nice n’arrange pas les Phocéens au classement, les laissant à la huitième place du championnat à sept points d’une place européenne. Cet écart pourrait avoir des conséquences importantes dans la course à l’Europe.