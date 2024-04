ASSE : Dall’Oglio confirme un retour et une absence face à Caen

Dans le traditionnel point médical d’avant-match, l’entraineur de l‘ASSE a confirmé un retour dans son groupe, mais aussi une absence face à Caen.

Briançon de retour, mais encore incertain

Rentré de Grenoble avec une précieuse victoire (0-2), mardi, l’AS Saint-Etienne affronte le SM Caen, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. C’est le dernier match de la série de trois rencontrées en une semaine. Ayant remporté les deux premiers, Saint-Etienne vise une troisième victoire pour maintenir la pression sur Angers, dauphin du leader Auxerre. Présent en conférence de presse pour évoquer la réception du Stade Malherbe, Olivier Dall’Oglio a fait le point sur son effectif.

Il a confirmé le retour d’Anthony Briançon à l’entraînement, ce vendredi. Il a été ménagé à la suite du match contre Grenoble Foot, qu’il n’avait pas terminé, par précaution. Le capitaine des Verts est cependant incertain contre Caen. « On verra demain comment il se sent », a fait savoir le coach de l’ASSE.

Wadji et Appiah vont de mieux en mieux

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, le technicien gardois a rassuré sur l’état d’Ibrahima Wadji et Dennis Appiah. Selon Olivier Dall’Oglio, l’attaquant sénégalais continue d’avancer dans sa préparation. Revenu de blessure après deux mois et demi d’absence, il était entré en jeu face à Bordeaux, puis était titulaire contre GF38. « Le fait qu’il ait rejoué est très positif », a commenté son coach des Verts. Quant à Dennis Appiah, « il va de mieux en mieux aussi et il continue de se remplir physiquement ». Il avait joué les dernières minutes face à Grenoble.

Le coach de l’ASSE se réjouit du retour de Nadé, Sissoko forfait !

Suspendu finalement pour un seul match, Mickaël Nadé fait son retour, après avoir manqué la dernière rencontre. « C’est une bonne nouvelle […]. On est content de le récupérer », s’est réjoui l’entraineur de l’ASSE. En revanche, Ibrahim Sissoko est toujours en reprise et forfait pour le match de samedi. Il a certes repris la course, mais il n’est pas apte à rejouer. « On va prévoir son retour, mais on va voir ça au quotidien. J’ai espoir de le voir pour les dernières journées », a indiqué le technicien des Stéphanois.