OL : Grosse inquiétude avant le choc face à l’AS Monaco

Le technicien de l’OL, Pierre Sage pourrait être privé d’un titulaire indiscutable pour le choc face à l’AS Monaco.

L’OL défie l’AS Monaco

L’OL accueille l’AS Monaco le dimanche 28 avril 2024 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage affronteront la machine monégasque quelques jours après leur lourde défaite (1-4) face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Les Gones ont été stoppés après une belle série de 5 matchs sans défaite. Pierre Sage a pris une grande décision après ce revers. Il envisage de changer le système de jeu pour continuer la course vers une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Le club rhodanien a déjà assuré son maintien dans l’élite.

L’affiche face à l’AS Monaco au Groupama Stadium s’annonce difficile. Les hommes du technicien autrichien Adi Hütter sont en pleine forme et compressent tous leurs adversaires. Les Rouge-et-Blanc ont remporté deux solides victoires face à des concurrents directs lors de leurs deux derniers matchs.

Adi Hütter a martelé qu’il vise la deuxième place au classement en Ligue 1 et la qualification pour la Ligue des Champions. « On va continuer à performer et continuer ce travail d’équipe, car on sait que Brest et Lille ne vont pas abandonner. La LDC ? Ce qui est fait est fait, on doit faire attention, on respecte tout le monde, on veut terminer à la deuxième place », a déclaré le coach monégasque après la victoire face à Lille.

🚨Revenu de suspension, 🇦🇷 Nicolas Tagliafico est « un peu souffrant » selon son entraîneur Pierre Sage. #OLASM



(CP) pic.twitter.com/NQUVGNckbW — Bewww Foot (@Bewww_Foot) April 26, 2024

Nicolas Tagliafico forfait face à Monaco ?

Avant l’affiche face à l’AS Monaco, une inquiétude règne à l’Olympique lyonnais. Pierre Sage pourrait se passer d’un cadre de l’équipe. Le défenseur argentin Nicolas Tagliafico est incertain. Il avait manqué le choc face au Paris Saint-Germain à cause du carton rouge reçu face au Stade Brestois.

L’Argentin devrait être disponible pour le match face à l’AS Monaco, mais son entraîneur Pierre Sage a indiqué en conférence de presse ce vendredi 26 avril 2024 qu’il est un peu souffrant. Sa participation est donc incertaine.