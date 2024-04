PSG : A peine prolongé, Zaïre-Emery envoie un message fort à la concurrence

Fin du suspense pour Warren Zaïre-Emery au PSG. Le jeune milieu de terrain a officiellement prolongé son contrat dans la capitale pour plusieurs années. Il annonce du lourd avec des promesses aux supporters.

PSG : Warren Zaïre-Emery, la surprise du chef

C’était la grosse surprise inattendue samedi soir avant le coup d’envoi du duel entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Nasser Al-Khelaïfi a officiellement annoncé la prolongation de Warren Zaïre-Emery au Parc des Princes.

Le milieu de terrain a signé un nouveau bail le liant désormais au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2029. Depuis sa signature de son premier contrat professionnel en juillet 2022, Zaïre-Emery a connu une ascension fulgurante, devenant le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à faire ses débuts en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et le plus jeune buteur du club en Ligue 1.

Ses performances remarquables lui ont également ouvert les portes de l’équipe nationale de France, où il a fait ses débuts en novembre 2023.

Zaïre-Emery annonce la couleur pour la suite de la saison du PSG

L’annonce de la signature du joueur de 18 ans aurait pu être bonifiée par la confirmation du sacre du PSG samedi soir. Malheureusement, Le Havre est venu gâcher un tout petit peu la fête, reportant les festivités du Parc des Princes avec un nul 3-3.

Ce n’est que partie remise puisque Warren Zaïre-Emery sait que son club a les capacités nécessaires pour faire mieux lors des prochains matchs. « Ça montre notre force de caractère. On travaille tous les jours pour ça. On va tout faire pour gagner les prochains matchs. », a-t-il lancé au micro de Canal+ au terme d’un match où les Parisiens ont été menés par trois fois.

Mais un peu plus tôt, il avait déjà donné le ton de ce que va être la fin de saison du PSG dans une interview à PSG TV. Pour Warren Zaïre-Emery, Paris « a la chance d’être encore en lice dans toutes les compétitions. », d’où sa détermination de : « Gagner tous les trophées qu’on peut gagner ».