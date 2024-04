Suspense au Vélodrome : L’OM défie le RC Lens, les compos révélées

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM (8e) reçoit le RC Lens (6e) ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

OM – Lens : Gasset sans plusieurs cadres face au RC Lens

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le RC Lens ce dimanche soir en clôture de la 31e journée du Championnat. Avant ce match, l’infirmerie marseillaise est pleine, mais certains joueurs pourraient faire leur retour dans le groupe de Jean-Louis Gasset, notamment Ismaïla Sarr.

Par contre, le latéral Quentin Merlin paraît trop juste pour ce choc et Chancel Mbemba pourrait se faire opérer du ménisque et donc forfait pour le reste de la saison. Bilal Nadir, Valentin Rongier, Bamo Meïté et Emran Soglo sont aussi forfaits pour affronter les Sang et Or. Après son expulsion polémique face à l’OGC Nice, Faris Moumbagna est suspendu pour cette rencontre.

Concernant sa composition d’équipe face au RCL, Gasset devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Pau Lopez dans les cages. En défense, Samuel Gigot devrait être associé à Leo Balerdi, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss. Jordan Veretout et Geoffroy Kondogbia vont se charger de l’animation du milieu de terrain. Devant, Amine Harit, Luis Henrique et Pierre Emerick-Aubameyang vont être en soutien d’Iliman Ndiaye. En face, Franck Haise va aligner son équipe type pour tenter de piéger l’OM devant son public du Vélodrome.

La compo probable de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Garcia, Clauss

Milieux : Kondogbia, Veretout

Attaquants : Harit, Henrique, Ndiaye, Aubameyang

L’équipe possible de Lens

Gardien : Samba

Défenseurs : Aguilar, Danso, Medina

Milieux : Frankowski, El Ayanoui, Mendy, Machado

Attaquants : Sotoca, Pereira da Costa – Wahi.