Alerte Mercato : 2 M€, le RC Lens prépare un joli coup en défense

Les dirigeants du RC Lens seraient sur le point de trouver un accord définitif avec une pépite à deux mois de l’ouverure du prochain mercato estival.

Le RC Lens souffre en Ligue 1

La direction du RC Lens veut renforcer l’équipe dirigée par le technicien français Franck Haise. De nouveaux joueurs arriveront pour apporter un nouveau souffle à l’équipe. Les Sang et Or galèrent cette saison en championnat de France et ont besoin de nouvelles pépites dans tous les compartiments.

Les hommes de Haise occupent la 6e place au classement à trois journées de la fin de cette campagne. La course vers l’Europe pourrait être abandonnée si les joueurs lâchent des points pendant les trois dernières journées. Certains cadres du club artésien sont annoncés sur le départ. Le défenseur autrichien Kevin Danso pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival.

Un crack colombien au RC Lens la saison prochaine ?

Les recruteurs lensois ciblent déjà certains joueurs talentueux. Selon les informations de La Voix du Nord, les dirigeants lensois auraient ciblé un défenseur colombien. Ils auraient jeté leur dévolu sur Carlos Teran. Ce dernier évolue en Major League Soccer au sein du club Chicago Fire.

Il est lié à ce club jusqu’en 2026. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 2 millions d’euros. La source indique que les négociations entre les deux camps sont sur la bonne voie. Mais un accord définitif n’est pas encore trouvé. Si le transfert aboutit, Carlos Teran pourrait rejoindre son ancien coéquipier Przemysław Frankowski au RC Lens.

Le RC Lens cible également un autre joueur pour renforcer la ligne défensive. Le défenseur sénégalais, Sidi Bane pourrait aussi rejoindre les Sang et Or cet été. Il évolue actuellement à BATE Borisov en Biélorussie. Ses statistiques sont impressionnantes : 5 réalisations en 45 matchs cette saison toutes compétitions confondues.