L’ASSE proche du retour en Ligue 1, un ancien vert fait un appel du pied

Parti de l’ASSE à la suite de la relégation en Ligue 2, un ancien taulier des Verts a fait un gros clin d’œil au club ligérien.

Yvan Neyou étincelant contre Paris en coupe de France

Arrivé à l’ASSE pendant le mercato d’été 2020, sous la forme d’un prêt, Yvan Neyou (27 ans) avait été impressionnant lors de la finale de la coupe de France, contre le PSG. Entré en deuxième période, il s’était fait remarquer au stade de France, grâce à sa grosse activité dans l’entrejeu de l’équipe stéphanoise. Au bout de six mois, Saint-Etienne a levé l’option d’achat assortie au contrat du milieu de terrain, grâce à ses débuts satisfaisants. Les patrons du club ligérien ont déboursé un million d’euros pour le recruter définitivement au SC Braga au Portugal.

Mais la saison suivante (2021-2022) a été compliquée pour Yvan Neyou. Il a été éloigné du terrain en novembre 2021 à cause d’une entorse à la cheville, puis il a vu son temps de jeu se réduire après le départ de son mentor Claude Puel, en décembre 2021. L’international Camerounais (6 sélections) a finalement quitté l’ASSE, fin aout 2022, après la relégation du club en Ligue 2. Il avait cependant disputé 2 matchs sous le maillot des Verts, avant son départ au CD Leganés en Espagne.

Le milieu Camerounais justifie son départ de Saint-Etienne

Alors que Saint-Etienne est en passe de revenir en Ligue 1, Yvan Neyou fait un gros club d’œil à son ancienne équipe. Il laisse entendre qu’il serait resté si les Verts n’étaient pas relégués.

« Si l’ASSE ne descend pas, je suis encore à Sainté », a-t-il déclaré sur le site Onze Mondial. J’aurais pu faire 5-6 ans pour être un joueur encore plus confirmé ».

Le protégé de Claude Puel a déclaré ensuite sa flamme pour Saint-Etienne, et a évoqué ses bons rapports avec les supporters stéphanois. « Si tu joues à l’ASSE, tu changes pour aller où ? » a-t-il glissé, après avoir raconté ses souvenirs avec le peuple vert : « Les supporters de Sainté m’ont très rarement critiqué. Ils ont compris que j’étais un joueur qui ne trichait pas, qui donnait tout, tout le temps […] ».

Yvan Neyou tenté de revenir à Saint-Etienne ?

En fin de contrat à Leganés en juin 2025, Yvan Neyou serait-il tenté de revenir à Saint-Etienne ? Possible, car ses propos ressemblent curieusement à un appel du pied. « J’étais super bien au club. La direction m’aimait, tout le monde m’aimait bien. Je n’avais de problèmes avec personne. Tout roulait. J’en garde un très bon souvenir ».

L’ex-numéro 19 de l’AS Saint-Etienne a joué 50 matchs sous le maillot Vert, pour un but inscrit et 2 passes décisives. Il lui restait encore deux ans de contrat (jusqu’au 30 juin 2024) quand il a été libéré par le club ligérien. En effet, il faisait partie des joueurs que les Verts ne pouvaient pas garder dans leur effectif en Ligue 2.