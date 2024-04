ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe à Saint-Etienne pour Rodez

L’ASSE a fait une annonce officielle sur le match contre Rodez AF. Et ce n’est pas bon signe pour le club Aveyron.

ASSE-Rodez à guichets fermés, tous les billets vendus

L’ASSE recevra Rodez AF, le vendredi 10 mai, lors de la 37e journée de Ligue 2. Pour l’instant, ce n’est cette rencontre que Olivier Dall’Oglio et son équipe préparent. Ils sont plutôt concentrés sur le difficile déplacement au stade de Roudourou, à Guingamp, le samedi 4 mai (19h). Toutefois, Saint-Etienne a ouvert sa billetterie pour la venue de Rodez. Et les billets pour assister à ce match ont tous été pris « à une vitesse incroyable ». À dix jours donc de la rencontre entre Stéphanois et Ruthénois, il n’y a plus de places au stade Geoffroy-Guichard.

Le match ASSE-Rodez AF sera donc encore une fois à guichets fermés, comme l’a indiqué le club ligérien, sur son site internet. Les supporters de Saint-Etienne continuent donc de se mobiliser massivement pour pousser leur équipe vers la Ligue 1. « Le Peuple Vert a une nouvelle fois répondu présent. Geoffroy-Guichard s’est rempli en l’espace de quelques instants », s’est réjoui le club, sur asse.fr. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio bénéficiera évidemment du soutien de son public, dans la dernière ligne droite de la course pour la montée en Ligue 1.

Déjà un nouveau record avant la venue de Rodez

Au-delà de « l’engouement hors normes » d’un public pour son équipe de cœur, les supporters de l’ASSE battent des records. « C’est la première fois dans l’histoire du football français qu’un club de deuxième division enregistre, cinq fois de suite, plus de 35 000 spectateurs dans son stade », a souligné le club.

Pour rappel, il y a eu 36 277 spectateurs à Geoffroy-Guichard contre Auxerre, 37 337 face à Concarneau, 35 317 contre Bordeaux et 35 345 lors de la réception de Caen. Combien sont exactement les supporters de Saint-Etienne lors de la venue de Rodez ? Le record d’affluence de la saison sera-t-il battu contre l’équipe de Didier Santini ? Possible, vu l’enjeu de ce match de l’avant dernière journée du championnat. De plus, c’est le dernier match des Verts dans le Chaudron cette saison.