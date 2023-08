Alors que Keito Nakamura ne devrait pas tarder à rejoindre le Stade de Reims, le club laisse partir un jeune prometteur en Ligue 2.

Mercato Stade de Reims : Martin Adeline file en prêt

Samedi, pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, le Stade de Reims affronte l'OM. Une rencontre qui sera l'occasion pour les supporters de voir les nombreuses recrues débarquées dans la Marne. Un match qui se fera sans Jens Cajuste qui s'apprête à prendre la direction de Naples. Mais le Suédois n'est pas le seul à quitter Reims, puisque Martin Adeline fait lui aussi ses valises.

Le Stade de Reims vient d'annoncer la nouvelle sur son site. Le milieu est prêté un an à Annecy. "Le Stade de Reims et le FC Annecy se sont mis d'accord sur le prêt de Martin Adeline. Le milieu de terrain de 19 ans évoluera donc la saison prochaine sous les couleurs du club haut-savoyard. Il retrouvera un championnat de Ligue 2BKT qu'il connaît puisqu'il y a évolué en deuxième partie de saison dernière avec Rodez. Bonne saison Martin !"

Un retour en Ligue 2 pour Martin Adeline

Ce n'est pas la première fois que Martin Adeline est prêté. La saison dernière, il avait rejoint pendant six mois le club de Rodez. Une expérience qui ne lui pas été bénéfique, lui qui a disputé seulement 8 matchs sous les ordres de Didier Santini.

Malgré de bonnes prestations en Coupe de France avec notamment 3 passes décisives avec le Stade de Reims, il ne figure toujours pas dans les plans de Will Stillpour cette saison. De plus les arrivées de Teddy Teuma et de Reda Khadra au milieu vont freiner sa progression. Conscient de son talent, la direction rémoise préfère opter pour un prêt afin qu'il aquiert plus d'expérience. Alors que son contrat court jusqu'en 2026, l'ancien Parisien était notamment courtisé par le Montpellier HSC. Finalement, c'est en Ligue 2 que l'international espoir va poursuivre sa jeune carrière.