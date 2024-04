Dortmund – PSG : Une première décision forte de Luis Enrique a fuité

À deux jours de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, peaufine déjà ses plans.

Bonne nouvelle pour Luis Enrique pour Dortmund – PSG

Malgré leur match nul contre Le Havre AC (3-3) samedi soir, le Paris Saint-Germain a été sacré Champion de France ce dimanche, pour la 12e fois de leur histoire, après la défaite de l’AS Monaco face à l’Olympique Lyonnais (1-2). Désormais, Luis Enrique et ses hommes sont concentrés sur la double confrontation des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

À la veille de la manche aller de ce choc au Signal Iduna Park mercredi soir, l’entraîneur parisien peut se targuer d’avoir un groupe au complet, à l’exception des deux malades de longue date que sont Presnel Kimpembe et Sergio Rico. Incertain ces derniers jours, Nuno Mendes est finalement apte à affronter les Allemands dans 24 heures. Et selon les renseignements obtenus par le quotidien Le Parisien, Luis Enrique aurait d’ores et déjà tranché pour son onze de départ face au BVB.

Le onze de départ du PSG déjà connu ?

En effet, le quotidien régional explique que l’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait aligner la même composition face au Borussia Dortmund que lors du quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4), le 16 avril passé au Stade Olympique Lluís-Companys, à Montjuïc.

Après avoir accordé une journée de repos à ses joueurs ce dimanche, Luis Enrique et ses joueurs étaient de retour au Campus PSG ce lundi matin pour la dernière séance d’entraînement avant le déplacement à Dortmund. Et Fabrice Hawkins de RMC Sport, tous les signaux sont au vert pour les Rouge et Bleu.

La compo probable du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes

Milieux : Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Barcola.