Mercato OL : John Textor dans le dur avec cet indésirable

Après un recrutement à succès en janvier, John Textor a dû opérer des choix forts en envoyant certains joueurs en prêt. Un d’entre eux, attendu pour rester définitivement dans son club, pourrait ne plus l’être.

John Textor, des choix payants qui ont relevé l’OL

Les fans peuvent lui dire bravo et un grand merci. Pendant que l’Olympique Lyonnais était au bord du précipice en étant dernier de Ligue 1, John Textor a sorti la grosse artillerie en janvier. Le dirigeant américain de l’OL a réalisé un recrutement intelligent en signant des joueurs à moindre coût, même si d’autres lui ont coûté chers.

Au total, ce sont six joueurs qui sont arrivés à Lyon l’hiver dernier pour renforcer un groupe de Pierre Sage en grande difficulté. Depuis, tout va bien puisque l’OL a quitté son rang de lanterne rouge du championnat pour être un candidat sérieux à l’Europe, avec une finale de Coupe de France à jouer contre le PSG. D’autres comme Skelly Alvero en ont fait les frais, ayant été prêtés dans d’autres clubs.

Mercato OL : Skelly Alvero, une galère pour John Textor ?

Pour faire de la place dans l’effectif afin d’enregistrer de nouveaux joueurs, John Textor a été contraint de se séparer de certains joueurs. C’est ainsi que des joueurs comme Jeffinho, Tino Kadewere ou encore Skelly Alvero ont été prêtés. Le dernier cité, jeune milieu de terrain espoir, est prêté en Bundesliga du côté du Werder de Brême.

Lié au club rhodanien qu’il a rejoint pour cinq ans en provenance de Sochaux contre quatre millions d’euros, le Français de 21 ans s’est progressivement adapté à son nouvel environnement. Après des débuts difficiles, Skelly Alvero a fini par gagner en temps de jeu au point où Clemens Fritz, le directeur du football du Werder Brême en est tombé d’admiration.

Skelly Alvero veut rester, Brême ne veut pas lever son option d’achat

Avec six matchs joués pour un but marqué, Skelly Alvero s’est déjà fait une réputation au sein des Vert et Blanc de la Bundesliga. Bien que victime de blessure, le directeur du football du Werder Brême, Clemens Fritz, n’a pas de doute sur sa continuité au club la saison prochaine. « Il peut s’imaginer jouer pour nous la saison prochaine. Skelly nous a fait bonne impression, tant sur le plan humain que sportif », a-t-il expliqué à BILD.

Malgré cette assurance, un problème subsiste cependant. D’après le média allemand, John Textor n’est pas certain de voir aboutir un transfert définitif de sa jeune pépite. l’option d’achat fixée à 6,25 millions d’euros serait jugée chère et Brême aurait préféré un nouveau prêt du joueur la saison prochaine.