Mercato RC Strasbourg : une pépite intéresse l’As Monaco !

Un jeune défenseur du RC Strasbourg est convoité par les dirigeants de l’AS Monaco. Âgé de seulement 18 ans, ce dernier attire déjà l’attention des dirigeants monégasques. Ces derniers recherchent de jeunes talents capables de renforcer efficacement leur effectif pour les prochaines années.

Kiwa a plusieurs choix

Malgré son absence de temps de jeu au haut niveau (0 minute de temps de jeu depuis le début de la saison), Bradel Kiwa a reçu un premier contrat professionnel de la part du Racing Club de Strasbourg. Une offre à laquelle il prend du temps à répondre en raison de l’intérêt que lui porte le club de la principauté.

Selon L’Équipe, l’AS Monaco aurait décidé de travailler sur le recrutement de jeunes joueurs français ou étrangers et plusieurs négociations, dont celle de Bradel Kiwa, sont en cours de progression à ce effet.

Même si Kiwa n’a toujours pas intégré le groupe professionnel de Strasbourg, l’offre de contrat professionnel est un bon moyen pour essayer de convaincre le jeune défenseur de rester alsacien l’année prochaine.

L’AS Monaco se montrerait optimiste quant à la signature du défenseur central de Strasbourg, Bradel Kiwa (18 ans).



Ce dernier devrait maintenant choisir entre l’ASM et son club formateur, qui lui aurait proposé un contrat professionnel.



L’AS Monaco veut miser sur l’avenir

En plus de vouloir recruter de jeunes talents, le groupe de l’ASM a un effectif rempli de jeunes pépites. Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche, Vanderson ou encore Edan Diop, qui constituent le vivier du club du rocher, sont tous promis à un brillant avenir.

Connu pour avoir développé les plus grandes stars françaises comme Thierry Henry, Patrice Evra, Emmanuel Petit ou encore Kylian Mbappé, l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain veut se développer de plus en plus et mise pour ce faire sur de jeunes talents avec une forte marge de progression.

Le cas Bradel Kiwa est un parfait exemple de l’ambition monégasque. Les dirigeants essaieront de tout mettre en œuvre rapidement pour que le Strasbourgeois quitte l’Alsace pour rejoindre la principauté. Encore faut-il que Bradel Kiwa décide de quitter le RCSA avec l’offre de contrat professionnel dont il dispose.

Aucun détail concernant l’offre dont il a bénéficié n’a jusqu’ici filtré dans les médias.