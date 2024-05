Révélation choc à l’OM : L’énorme sacrifie d’Aubameyang pour Marseille

A l’approche du match contre l’Atlanta Bergame en Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang a livré des détails sur sa venue à l’OM. Le Gabonais a rejoint Marseille cet été, alors qu’il avait une autre offre très alléchante pour la suite de sa carrière.

L’Arabie saoudite a tenté de détourner Aubameyang de l’OM ?

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a fait un retour remarqué dans le championnat français en rejoignant l’Olympique de Marseille. Après des difficultés à Chelsea, l’ancien attaquant de l’ASSE a décidé de revenir en France pour se relancer. Ce choix s’est avéré payant, car le Gabonais a retrouvé son meilleur niveau de jeu sous les couleurs de l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang réalise en effet une saison impressionnante avec 27 buts marqués et 11 passes décisives en 46 matchs. Il a particulièrement été prolifique en Ligue Europa, en devenant le meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations. Son talent et sa détermination seront encore attendus lors du choc entre l’OM et l’Atalanta ce jeudi soir au Vélodrome.

Pourtant, Aubameyang aurait pu opter pour une autre destination. L’Arabie saoudite, devenue un nouvel eldorado pour les stars du football européen, a tenté de le recruter avec une offre financièrement significative. Mais il a préféré rester fidèle à son amour pour le football en choisissant l’OM, plutôt que de privilégier l’appât du gain.

Pierre-Emerick Aubameyang privilégie le projet sportif

Dans une interview accordée à L’Equipe, Pierre-Emerick Aubameyang a déclaré : « il y a eu l’opportunité. La proposition est arrivée (…) Ce type de gros chèque est tentant, d’Arabie saoudite ou d’ailleurs, mais avant tout, c’est le football que j’ai dans le cœur ».

Ce geste de fidélité et de passion pour le jeu a certainement touché les supporters de l’Olympique de Marseille, qui apprécient fortement les joueurs dévoués et motivés par le challenge sportif plutôt que par des considérations financières.

De plus, l’ancien buteur d’Arsenal a su conquérir le cœur du public marseillais grâce à ses performances sur le terrain. Son efficacité en attaque et sa contribution à l’équipe ont renforcé