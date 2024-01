Les rumeurs de départ se multiplient à l'OM ces derniers temps. Après plusieurs figures importantes du club, il semblerait que le président Pablo Longoria soit sur le point de quitter le navire, ce qui serait un signal fort de la vente de l'Olympique de Marseille à de nouveaux investisseurs.

Vente de l'OM : la confirmation par le départ de Longoria ?

Arrivé en 2021, le dirigeant espagnol Pablo Longoria pourrait mettre un terme à son engagement dans ce projet McCourt, qui serait selon les dires de Thibaud Vézirian en fin de cycle. Les spéculations vont bon train et il semblerait que de nouveaux investisseurs soient prêts à prendre la relève.

Le début de l'année 2024 a été marqué par l'optimisme affiché par Pablo Longoria malgré les difficultés rencontrées par l'OM. Le président a fait part de sa détermination à mener le club vers de meilleurs résultats lors de cette deuxième moitié de saison.

Cependant, selon les informations obtenues par Football Club Marseille, il semblerait que son temps à la tête du club soit compté. En effet, d'ici la fin du mercato, Pablo Longoria pourrait annoncer sa décision de quitter ses fonctions, confirmant les suspicions de Thibaud Vézirian, qui avait affirmé que "l'ère Longoria touche à sa fin".

Ce départ s'inscrirait dans une réorganisation plus large au sein de l'OM et pourrait annoncer la vente du club. Frank McCourt, actuel propriétaire de l'OM, serait sur le point de céder le flambeau et laisser place à de nouveaux investisseurs.

Ces informations sont soutenues par les propos de Thibaud Vézirian, qui estime que la récente vague de départs dans l'organigramme du club est une préparation en vue de cette vente imminente. Il affirme que "tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre".

Si la vente de l'OM à de nouveaux investisseurs se concrétise, cela marquerait un tournant non-négligeable dans l'histoire du club. Les supporters marseillais peuvent donc s'attendre à des changements importants dans les mois à venir, avec des enjeux à la fois sportifs et financiers.

Reste à savoir qui sera le futur propriétaire de l'OM et quelles seront ses ambitions pour le club. Affaire à suivre.