Coup dur à Saint-Etienne, deux attaquants absents contre Guingamp

Dans son point-santé avant le match entre Guingamp et Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio a confirmé l’absence de deux attaquants stéphanois.

Wadji et Sissoko sont forfait contre Guingamp

Il y avait de réelles inquiétudes, mercredi, lors de la séance d’entraînement de Saint-Etienne. Ce jeudi, elles se sont confirmées. Olivier Dall’Oglio a officialisé l’absence d’Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko, contre l’EA Guingamp. Souffrant d’une douleur à la cuisse et sorti lors du match contre le SM Caen (1-0), le premier sera absent lors des deux prochains matchs de l’ASSE. En plus de celui contre l’En Avant, il manquera la venue de Rodez AF à Geoffroy- Guichard.

L’avant-centre sénégalais devrait être situé sur la nature précise de sa blessure, grâce aux résultats des examens complémentaires. « On attend les dernières analyses. C’est difficile pour lui, mais c’est un garçon très fort mentalement », a commenté l’entraineur de Saint-Etienne. Entre temps, le retour d’Ibrahima Wadji est espéré lors de la dernière journée du championnat, face à Quevilly-Rouen.

Quant au deuxième, il se remet progressivement de sa blessure au mollet droit, contractée à Ajaccio (13 avril). En reprise adaptée, le meilleur buteur des Verts pourrait faire son retour en Ligue 2 face à Rodez, le vendredi 10 mai. « On verra où il en est la semaine prochaine », a indiqué son coach.

Mathieu Cafaro disponible, Monconduit suspendu

Contrairement à Wadji et Sissoko, Mathieu Cafaro sera présent contre l’EAG au Roudourou. Victime d’une fracture au nez, à la suite d’un coup de coude de Tidiam Gomis (ailier de Caen), il est disponible. Mieux, il ne portera pas forcément un masque de protection pour jouer. Par ailleurs, Thomas Monconduit ne jouera pas à Guingamp. Le milieu de terrain de Saint-Etienne est suspendu, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.