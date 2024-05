Dortmund lance un sérieux avertissement au PSG avant le match retour

Le vestiaire du Borussia Dortmund a fait une grosse annonce après la victoire face au PSG au match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.

Dortmund s’impose face au PSG

Le Borussia Dortmund continue de faire sensation en Ligue des Champions. Quelques semaines après avoir renversé l’Atlético de Madrid en quarts de finale, les Borussen ont résisté au PSG. Ils ont remporté dans la douleur, la première manche de la double confrontation en demi-finale de cette compétition européenne.

Les Allemands ont inscrit l’unique but de la rencontre (1-0) grâce au serial buteur Niclas Füllkrug. Les Parisiens ont cherché à égaliser après la mi-temps, mais sans succès.

Kylian Mbappé et Hakimi ont touché deux fois le poteau de Dortmund, mais le ballon n’est pas entré dans la cage. Le Borussia Dortmund va aborder sereinement le match retour au Parc des Princes mardi prochain.

Dortmund déterminé à battre le PSG au match retour

Avant cette affiche, le vestiaire de Dortmund se mobilise pour jouer un sale coup au Paris Saint-Germain à domicile. « Nous devons travailler très dur cette semaine pour être prêt pour le match retour et je pense qu’on peut le faire jusqu’à Wembley. Il ne reste plus que 90 minutes à jouer et nous nous sentons très bien », a déclaré Niclas Füllkrug.

LE BVB OUVRE LE SCORE FACE AU PSG ! 💛🖤⚽️🤯



But de Niclas Füllkrug. Le contrôle + la frappe, tout est parfait dans ce but.



🎥 @CanalplusFoot



pic.twitter.com/KjZcbLWaOa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2024

Le milieu de terrain autrichien, Marcel Sabitzer savoure la victoire face au PSG, mais il a indiqué que le match retour sera difficile au Parc des Princes. Devant son public, le PSG est capable de laminer le Borussia Dortmund.

« C’était plutôt bien, le résultat est correct. Mais c’est la mi-temps, il peut encore se passer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de pression dans leur stade. Une atmosphère où il y aura du feu dedans. Ce sera certainement difficile. Il y aura des frictions et des hochements de tête. Tout sera là. Cela dépend de la façon dont le jeu se déroule », a réagi le joueur.

Les hommes du technicien allemand, Edin Terzic, se préparent psychologiquement et physiquement pour ne pas mordre la poussière à Paris. « Nous allons très bien nous préparer car il n’y a qu’un seul objectif, c’est la finale », a ajouté Sabitzer.

Le défenseur allemand Mats Hummels promet également l’enfer au PSG lors de la manche retour. « Je pense que si nous jouons comme nous l’avons fait aujourd’hui, alors ça peut bien se passer. Mais loin de chez soi, c’est quelque chose de complètement différent. Et c’est pourquoi, nous devons passer à la vitesse supérieure », a déclaré l’Allemand.

Le verdict sera connu le mardi prochain.