OM : Gasset annonce un renfort pour le match retour contre Atalanta

Après le nul contre Atalanta Bergame (1-1) en demi-finale aller de Ligue Europa, l’OM se prépare pour le match retour. Jean-Louis Gasset pourra même compter sur un renfort en défense pour ce choc décisif.

OM : Gasset récupère des joueurs clés pour le match retour contre Atalanta

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille a réussi à préserver ses chances pour une finale européenne malgré un match nul frustrant contre l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa. Le score de parité à domicile (1-1) laisse un goût d’inachevé, mais les Marseillais ont su répondre aux attentes du public du Vélodrome qui les a soutenus jusqu’au bout.

Le visage des joueurs à la fin du match montrait une certaine déception, mais également une lueur d’espoir. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont compris que la qualification pour la finale reste à portée de main en dépit de ce résultat frustrant à domicile. Les applaudissements et les chants des supporters ont été un témoignage de leur soutien indéfectible dans cette quête européenne.

Désormais, l’OM doit se tourner vers le match retour à Bergame pour valider son ticket pour la finale. Jean-Louis Gasset récupère même des joueurs importants en défense en vue de ce déplacement décisif en Italie la semaine prochaine.

Bamo Meïté est de retour plutôt que prévu

En effet, l’entraîneur de l’OM pourra compter sur le retour de Samuel Gigot, qui était suspendu lors du match aller, ainsi que sur Bamo Meïté. Ce dernier, victime d’une entorse à la cheville, a récupéré plus rapidement que prévu, ce qui est une excellente nouvelle pour l’équipe phocéenne.

Jean-Louis Gasset s’est même exprimé sur son retour en conférence de presse : « On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Cette nouvelle renforce les possibilités de l’OM pour aborder le match retour avec un effectif plus complet et compétitif. Le défi sera de taille à Bergame. Cependant, avec leur expérience et leur détermination, les Marseillais peuvent croire en leurs chances de décrocher une place en finale.