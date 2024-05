Mercato : Un entraineur portugais pressenti à Lyon à la place de Sage

L’OL pourrait s’offrir un nouvel entraineur la saison prochaine. Le nom d’un technicien portugais circule à Lyon pour remplacer Pierre Sage.

Mercato : Pierre Sage toujours pas assuré de rester entraineur de Lyon

Lyon va-t-il mettre Pierre Sage de côté pour prendre un nouvel entraineur, pour la saison prochaine ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. L’OL est en course en Ligue 1 pour décrocher une place en coupe d’Europe. De plus, il est en finale de la coupe de France et croisera Paris, le 25 mai au stade de France. L’Olympique Lyonnais joue donc gros en cette fin de saison, après son début de saison catastrophique.

Toutefois, l’artisan de la remontée spectaculaire de Lyon et de la place en finale de la coupe de France, Pierre Sage, n’est toujours pas situé sur son avenir au club. Son contrat prend pourtant fin en juin 2024. Il semble que la direction du club rhodanien ne soit pas unanime pour garder le technicien de 44 ans, alors que son bilan est positif. Selon la rumeur du pré-mercato, David Friio serait à la recherche d’un probable successeur de Pierre Sage à Lyon.

John Textor serait déjà d’accord avec Bruno Lage

Ces derniers jours, le nom de Bruno Large (48 ans) est associé au club de Ligue 1. Il est pressenti pour débarquer à l’OL, selon les informations de médias portugais. Débarqué de Botafogo en octobre 2023, l’entraineur portugais est resté dans l’écurie Eagle Football de John Textor. Ce dernier aurait déjà positionné Bruno Lage pour prendre les Rênes de l’Olympique Lyonnais en 2024-2025.

Bruno Lage a un accord avec John Textor pour prendre la relève en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais en 2024/25.



En cas de retrait de John Textor, Bruno Lage percevra une indemnisation de l'ordre de 2,5 millions d'euros. 💸



[@maisfutebol] pic.twitter.com/smghVnlSez — Media Gones™ (@Media_Gones) May 2, 2024

À noter que l’ancien manager de Wolverhampton a certes été limogé de Botafogo, mais il est toujours lié à Eagle Football, propriétaire du club brésilien. Pour se séparer de lui définitivement, John Textor devrait lui verser une indemnité de 2,5 millions d’euros, à en croire le média en ligne Maisfutebol.