Alerte Mercato : L’OM et le SRFC au duel pour un attaquant de Ligue 1

À l’approche du mercato estival, les responsables de l’OM surveillent de près un attaquant de Ligue 1, suivi aussi par le Stade Rennais. La bataille promet d’être intense pour sa signature.

Mercato : L’OM et le Stade Rennais foncent sur Georges Mikautadze

L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se retrouvent non seulement en compétition pour une place européenne en cette fin de saison, mais ils se livrent aussi une bataille à distance sur le marché des transferts.

En effet, selon les dernières informations du compte La Tribune OM, les deux formations ont une cible commune en attaque : Georges Mikautadze. Actuellement prêté par l’Ajax Amsterdam au FC Metz, l’attaquant franco-géorgien fait sensation en Ligue 1 cette saison avec 11 buts et 3 passes décisives en 17 matchs.

Ses performances contribuent significativement à la résistance des Messins dans la course au maintien. À 23 ans, Georges Mikautadze démontre un potentiel certain et suscite l’intérêt de plusieurs clubs français, dont l’OM de Pablo Longoria.

Un retour incertain aux Pays-Bas

Prêté au FC Metz, Georges Mikautadze est censé revenir à l’Ajax Amsterdam en juillet prochain. Toutefois, son retour aux Pays-Bas demeure incertain. En pour cause, plusieurs clubs de Ligue 1 tenteront de le récupérer lors du prochain mercato.

Marseille et Rennes ne sont pas les seuls prétendants à sa signature. L’Olympique Lyonnais, qui avait tenté de le recruter l’été dernier, continue de le suivre. De même, l’AS Monaco, en quête de renfort offensif, voit en Georges Mikautadze un profil prometteur et idéal pour son effectif.

Ainsi, la bataille pour obtenir la signature de l’attaquant géorgien s’annonce féroce lors du prochain mercato estival. Chaque club souhaite renforcer son secteur offensif avec un joueur talentueux et en forme comme Mikautadze. Cette force concurrence risque de faire grimper sa valeur marchande estimée à 9 millions d’euros par le site Transfermark.