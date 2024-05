Mercato LOSC : Leny Yoro, le Real Madrid a pris une décision radicale

L’avenir de Leny Yoro commence par se dessiner loin du LOSC la saison prochaine. Le jeune défenseur central est annoncé à destination du Real Madrid, qui semble avoir revu ses plans pour lui.

Mercato LOSC : Leny Yoro, la grosse attraction du moment

18 ans avec une grosse marge de progression, des performances qui mettent tout le monde d’accord et un avenir qui s’annonce très prometteur. Leny Yoro est l’un des footballeurs à la mode du football européen et ne cesse de drainer du beau monde derrière lui depuis plusieurs mois. Le jeune défenseur central a réalisé une très belle saison avec le LOSC au point de voir toute l’Europe se battre pour s’offrir ses services.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont en tête de la course à la signature de Yoro, même si le jeune Français semble avoir déjà tranché pour sa prochaine destination. D’après plusieurs sources, l’international espoir souhaite rejoindre le club espagnol, tandis que la direction des Dogues ne compte pas le laisser rejoindre le PSG.

Leny Yoro à Madrid cet été, et non en 2025

En principe, il y a quelques mois à peine, l’arrivée de Leny Yoro au Real Madrid semblait compliquée pour ce marché des transferts. Cependant, Florentino Pérez et le Real Madrid feront l’effort de conclure sa signature pour cet été. « Leny Yoro est très attiré par l’offre du Real Madrid et en a informé le club », explique le journaliste espagnol Mario Cortegana.

Il assure par ailleurs que le Real Madrid veut Leny Yoro cet été, pas en 2025. Le défenseur central se souvient de Raphaël Varane en condition et en précocité, arrivé au Real Madrid juste après sa majorité et gagné une place de titulaire dès ses débuts. On n’attend rien de moins de Yoro, même si dans le club espagnol il y aura beaucoup de concurrence pour un poste dans l’axe de la défense.

Ce qui attend Yoro à Madrid

Après une saison marquée principalement par les blessures d’Eder Militao et de David Alaba, on voit mal Carlo Ancelotti connaître la même malchance pour la saison prochaine. De plus, Leny Yoro devra également composer avec Antonio Rüdiger, qui se trouve dans le meilleur moment de sa carrière sportive. La défense centrale paraît clairement assez fournie pour une grosse concurrence.

Malgré tout cela, le besoin du Real Madrid de recruter un joueur dans cette position défensive semblait essentiel, en grande partie à cause des problèmes d’adaptation de Carletto aux blessures. L’arrivée de Leny Yoro est également considérée comme un renouveau dans l’ère des défenseurs centraux chez les Merengue.