Mercato PSG : Un renfort de taille s’annonce pour Luis Enrique à l’hiver 2025

PSG : La grosse blessure de Lucas Hernandez qui inquiète

Le Paris Saint-Germain (PSG) et ses supporters ont été confrontés à une nouvelle difficile cette semaine : la blessure de Lucas Hernandez. Le défenseur français a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche, un coup dur pour lui et pour le club. L’international français a contracté la blessure lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions perdue 1-0 à Dortmund.

Suite à cette blessure grave, le PSG a annoncé que Hernandez devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point médical sera donc fait par la suite, avec de longs mois d’absence qui se dessinent pour l’arrière gauche français de Luis Enrique.

La ferme promesse de Théo Hernandez

Luis Enrique a perdu un soldat et devra composer sans lui pour les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Malgré cette épreuve, Lucas Hernandez affiche le moral très haut, faisant part de sa détermination à revenir plus fort. « Mon retour sera plus fort que jamais », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, une déclaration qui témoigne de son engagement et de sa résilience.

Pas de retour avant janvier 2025 ?

Pour le joueur de 26 ans, cette saison est désormais terminée et à oublier. Hernandez va surtout manquer l’Euro 2024 avec les Bleus, un coup dur pour Didier Deschamps et la sélection de France. Et si le PSG n’a pas encore communiqué sur la durée d’indisponibilité de son défenseur, Luis Enrique ne devrait pas le revoir sur les terrains avant janvier 2025. C’est en tout cas ce que croit savoir Daniel Riolo.

Lors de l’émission After Foot, il a révélé que le retour de Lucas Hernandez est espéré pour janvier 2025. Riolo a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité que Hernandez ne retrouve pas immédiatement son niveau d’avant la blessure, compte tenu de la gravité de celle-ci. C’est donc un défi de taille qui attend le joueur et le club francilien.