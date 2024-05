Mercato : Mauvaise nouvelle pour l’OM et Pablo Longoria

Pablo Longoria s’active en coulisse pour trouver le successeur de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM avant le mercato estival. Dans cette quête, l’une des cibles identifiées par le club phocéen est déjà à oublier.

Mercato OM : Pablo Longoria et la difficile quête du nouvel entraîneur

Le chantier du recrutement du nouvel entraîneur de l’OM est crucial à l’approche du mercato estival. Alors que Jean-Louis Gasset doit quitter le banc de l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, la direction du club phocéen s’active pour lui trouver un successeur. Une quête de plus en plus difficile pour Pablo Longoria, qui ne manque pas de cibles.

Pour la nouvelle saison, l’OM envisage de faire de Christophe Galtier, Franck Haise ou encore Paulo Fonseca le futur entraîneur du club marseillais. Le dernier cité est d’ailleurs la priorité de Pablo Longoria. Le Portugais arrive en fin de contrat avec le LOSC, mais n’a encore pris aucune décision concernant son avenir.

Il attend de se décider en fin de saison, avec la possibilité de voir les Dogues se qualifier en compétition européenne. Mais en attendant, l’OM a déjà une option de moins.

Franck Haise confirmé au RC Lens pour la saison prochaine

Dans le monde du football, la stabilité est souvent la clé du succès. Pour le RC Lens, cette stabilité est incarnée par Franck Haise, l’entraîneur qui a su mener l’équipe avec brio ces dernières saisons. Alors que des rumeurs circulaient sur son avenir, Arnaud Pouille, le directeur général du club, a mis fin aux spéculations en affirmant : Franck Haise restera à la tête de l’équipe lensoise pour la saison 2024-2025.

Malgré un discours prudent de Haise lui-même, qui n’a pas catégoriquement confirmé son maintien au poste, les déclarations d’Arnaud Pouille sont sans équivoque. « Si les gens veulent bien l’entendre, Franck Haise sera là en 2024-2025 », a-t-il affirmé à L’Equipe.

Cette annonce est un gage de confiance envers l’entraîneur et un signal fort envoyé aux supporters, aux joueurs et surtout aux prétendants à l’instar de l’OM de Pablo Longoria.

Une préparation active pour l’avenir

Franck Haise, sous contrat jusqu’en 2027, a déjà commencé à préparer la prochaine saison, travaillant sur la signature des jeunes professionnels, le stage d’avant-saison et les matchs amicaux. Ces préparatifs démontrent son engagement envers le club et sa volonté de poursuivre le travail entamé.

L’annonce de la continuité de Franck Haise au RC Lens est une nouvelle rassurante pour les Sang et Or. Avec une vision claire et une stratégie définie, le club peut désormais se concentrer sur les défis à venir, sachant que le banc lensois reste entre des mains expertes et familières.