FC Metz – Stade Rennais : Une bonne nouvelle pour le SRFC 

L’affiche FC Metz – Stade Rennais est une des trois dernières de Ligue 1 pour 2024. Ce match devrait tourner en faveur du SRFC qui, qui a un avantage historique sur les Grenats.

Gros avantage du Stade Rennais face au FC Metz

Le Stade Rennais est loin de ses objectifs de la saison avec son actuelle 9e place au classement de Ligue 1. Cependant, les rennais compte bien terminer l’exercice dans les 10 premiers du championnat, ce qui les oblige à prendre le maximum de point dans les rencontres restantes.

Le premier match à jouer de cette série restante est l’affiche du jour contre le FC Metz. Il est vrai que le club breton sort d’un gros revers 5-4 face à son voisin le Stade brestois et que cela pourrait lui mettre un coup au moral, mais non. L’histoire des matchs FC Metz – Stade Rennais révèle une réalité heureuse pour l’équipe de Rennes.

En effet, la dernière fois que le FC Metz a pris le dessus sur le SRFC à domicile dans un match de Ligue 1, c’était en avril 2002 et cela ne s’est produit qu’une fois au 21e siècle. Les rennais ont infligé plus de 4 défaites aux Messins sur leur propre terrain.

Les messins pas un problème pour le SRFC

Toutes les compétitions confondues, les affiches FC Metz – SRFC se sont soldés par 7 matchs nuls, 4 succès de Rennes contre une défaite 3-1, la seule des bretons lors de leur déplacement en territoire messin.

L’équipe entraînée aujourd’hui par Laszlo Boloni reste sur deux gros revers en Ligue 1 face à Rennes. Les bretons ont passé 11 buts à leurs adversaires du jour lors en mars 2022 (1-6) et août 2023 (1-5).

Julian Stephan et ses protégés n’ont donc pratiquement rien à craindre face à leur adversaire de ce soir, malgré l’imprévisibilité qui fait la magie des matchs de football. À ne pas oublier que le FC Metz joue sa survie en Ligue 1 et pourrait donc se surpasser lors de cette affiche.

Côté Rennais, Julian Stephan a été ferme en conférence de presse en disant : « On ne va pas lâcher. C’est très clair, on ne va pas lâcher » lors de ce match et lors des deux derniers à venir.