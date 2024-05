Mercato : Pierre Sage reçoit un soutien fort pour son maintien en poste à Lyon

Pierre Sage a reçu le soutien inattendu d’une figure emblématique du club de Lyon. Elle milite pour le maintien de l’entraineur actuel de l’OL à son poste.

John Textor encense Pierre Sage, sans plus !

Le contrat de Pierre Sage à Lyon prend fin le 30 juin 2024. Nommé entraineur par intérim, le 30 novembre 2023, puis confirmé au poste en janvier 2024, jusqu’à la fin de la saison, il n’est pas assuré de poursuivre sur le banc de touche de l’OL la saison prochaine. Dans la foulée de la qualification de son équipe pour la finale de la coupe de France, le technicien de 44 ans avait été félicité par John Textor.

Le patron du club rhodanien avait couvert son coach d’éloges, sans faire d’annonce dans le sens du maintien de ce dernier en fonction, pour l’exercice 2024-2025. « Pierre Sage fait un super boulot. Il n’avait jamais été coach principal avant, mais c’est le plus grand cerveau que l’on a dans le club, dans notre académie », avait-il déclaré, début avril.

Bruno Lage annoncé à la place de Sage à Lyon

À trois semaines de la fin de la saison, le successeur de Fabio Grosso attend toujours d’être situé sur son avenir à Lyon. Il espère évidemment poursuivre l’aventure avec les Gones, surtout qu’il va passer ses diplômes cet été. Mais le board de l’OL semble plutôt enclin à prendre un entraineur plus aguerri au haut niveau, afin de diriger son équipe. Ces derniers jours, le nom de Bruno Lage, ex-entraineur du Benfica, de Wolverhampton ou encore de Botafogo est associé à l’équipe Lyonnaise. John Textor l’aurait choisi pour remplacer Pierre Sage cet été.

Robert Valette demande de faire confiance à Pierre Sage

Réagissant à la situation délicate de l’actuel coach de Lyon, Robert Valette estime que les dirigeants rhodaniens se tromperaient lourdement, s’ils décident de se séparer de lui.

« On tient là une personne d’une certaine valeur, ce serait un peu idiot de s’en séparer, il faut lui faire confiance », a-t-il soutenu, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. Et le responsable historique de l’académie de l’OL de s’interroger : « Quel message vous envoyez en faisant ça (en se séparant de Sage, ndlr) » ?

Selon les arguments du technicien de 75 ans, Pierre Sage et des membres de son staff connaissent bien l’environnement lyonnais, en plus des leurs résultats qui parlent pour eux. Pour rappel, ils ont fait remonter l’OL de la dernière place en décembre 2023 (après 15 journées), à la 8e place de Ligue 1, synonyme de maintien. Cela, depuis 4 journées dans la fin du championnat.

Lyon, de la dernière place aux portes de l’Europe !

De plus, l’ancien directeur du centre de formation de Lyon et son équipe sont en finale de la coupe de France. Alors que sa mission était d’éviter la relégation en Ligue 2, Pierre Sage est allé au-delà de l’objectif qui lui a été fixé. Son équipe a la possibilité de décrocher une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Soit en finissant à la 7e place de la Ligue 1 ou en remportant la coupe de France, contre le PSG, le 25 mai.

« Les résultats sont là. Ce qu’il a fait est extraordinaire. Il a réussi sa mission, pourquoi s’en séparer. Et puis, pour mettre qui à sa place ? » a souligné Robert Valette.