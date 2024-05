Bonnes nouvelles à Lyon, avant le match périlleux à Lille

Lyon jouera son match de la 32e journée de Ligue 1 à Lille, le lundi 6 mai (19h). L’enjeu de cette confrontation reste la qualification pour une coupe d’Europe. Lyon (8e) vise la 7e place de Ligue 1, qui pourrait être qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Quant au LOSC, actuel 4e, il lorgne une place sur le podium, afin de se jouer directement la phase de poule de la Ligue des champions. La bataille pour les trois points de la victoire s’annonce donc âpre entre Lyonnais et Lillois, au stade Pierre Mauroy. Une enceinte où les Dogues n’ont perdu qu’un seul match cette saison, depuis septembre 2023.

Lyon au grand complet pour défier Lille

Cependant, Lyon peut compter sur son groupe au grand complet pour aller défier Lille dans le Nord. Personne ne manquait à l’appel, ce samedi, lors de l’avant-dernière séance d’entraînement de l’équipe de Pierre Sage. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, les Gones sont tous sur le pont pour affronter l’équipe de Paulo Fonseca.

Ni blessé ni suspendu dans les rangs de Lyon, avant son déplacement périlleux à Lille.

Absent lors de la victoire (3-2) contre Monaco, Nicolas Tagliafico a fait son retour à l’entraînement. Idem pour Johann Lepenant, de retour de blessure depuis mars, mais qui n’a toujours pas rejoué. Le média spécialisé a dénombré 24 joueurs, sans les gardiens de but, lors de la séance du jour.

Pierre Sage doit aussi gérer les cartons jaunes

Avant le coup d’envoi du match LOSC-OL, 5 joueurs de Lyon, et non des moindres, sont sous la menace d’une suspension. Le capitaine et buteur Alexandre Lacazette est en tête. Corentin Tolisso, Maitland-Niles, Saïd Benrahma et Tagliafico sont aussi concernés. En cas d’avertissement à Lille, ils manqueraient la réception de Strasbourg (le 18 mai). La menace d’une suspension pour la finale de la coupe de France plane également.

Pierre Sage en est conscient et va « surveiller tout ça », comme il l’a confié en conférence de presse : « On attend le match de Lille pour savoir si des joueurs sont suspendus pour Strasbourg. Mais il est évident qu’on se posera la question (sur la suspension pour la finale, ndlr) ». Malgré cette réelle menace, les Lyonnais ne joueront pas le frein en main, à Lille. « Quoiqu’il arrive […], on jouera toutes nos chances jusqu’au bout », a prévenu l’entraineur du club rhodanien.