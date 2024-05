RC Lens : Vers une fin de saison pour Kevin Danso ?

Le défenseur autrichien Kevin Danso est sorti sur blessure lors de la rencontre entre le RC Lens et le FC Lorient. Franck Haise retient son souffle et attend les résultats des examens médicaux.

Grosse inquiétude pour Kevin Danso

Le RC Lens a battu le FC Lorient (2-0) lors du match de la 32e journée de Ligue 1, mais il a perdu un cadre important. Titulaire lors de ce choc, le défenseur autrichien Kevin Danso a contracté une blessure. Il a été contraint de céder sa place à Massadio Haidara à la mi-temps.

À l’issue de la rencontre, le technicien du club, Franck Haise a donné des nouvelles du joueur. Il a indiqué que le défenseur autrichien est touché à l’adducteur.

Danso va passer les examens médicaux en début de semaine prochaine. Si la mauvaise nouvelle se confirme, l’Autrichien ne pourra plus rejouer cette saison.

« Il n’a pas encore passé d’examen. Il s’est étiré l’adducteur et a demandé à sortir. Quand il reste deux semaines de compétition, il est possible que sa saison soit terminée, à moins que cela soit faible. On verra l’échographie d’ici 48-72 heures », a expliqué Franck Haise.

Kevin Danso a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs lensoises hier soir… 👋🇦🇹



Le défenseur autrichien est sorti sur blessure à la pause du match face à Lorient.

Pluie de forfaits au RC Lens

C’est un autre coup dur pour le RC Lens. L’infirmerie du club artésien accueille de monde. Le milieu de terrain marocain, Neil El Aynaoui est touché au genou lors du match entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 31e journée du championnat de France.

Les résultats des examens médicaux ont révélé que la pépite marocaine souffre d’une entorse au genou gauche. Neil El Aynaoui est forfait jusqu’à la fin de la saison.

« Il est forfait jusqu’à la fin de saison. Il va récupérer pour préparer la saison prochaine », a confirmé le coach des Sang et Or.

Le milieu de terrain Jimmy Cabot est aussi dérangé les pépins physiques et il ne pourra plus rejouer cette saison.

Le technicien du club nordiste, Franck Haise doit s’appuyer sur d’autres hommes pour continuer la bataille en vue d’une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.