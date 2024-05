Mercato PSG : Donnarumma peut trembler, offre transmise pour un gardien fantastique

Objet de critiques depuis plusieurs saisons, Gianluigi Donnarumma a un avenir incertain au PSG. Le club français est à la recherche d’un gardien et aurait même transmis une offre à un profil impressionnant.

PSG : Le statut de Donnarumma très fragilisé

Gianluigi Donnarumma traverse une période difficile au PSG depuis quelques saisons. Le gardien de but italien a été très critiqué pour certaines de ses performances, notamment dans des situations inconfortables et dans le jeu au pied.

Son avenir au club et son statut ont même été remis en cause, mais Luis Enrique lui a toujours renouvelé sa confiance. Malgré les rumeurs et les critiques, Donnarumma n’a pas l’intention de quitter Paris, lui qui y voit toujours son avenir.

Cependant, la situation pourrait évoluer rapidement, surtout avec les prochains matchs déterminants, dont une demi-finale retour de Ligue des Champions à jouer face à Dortmund et le mercato estival approchant.

Paris déjà tourné vers un autre gardien de but ?

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont lié le PSG à Mike Maignan, le gardien de but de l’AC Milan, sans que rien ne soit fait. Mais ce week-end, la grosse annonce mercato vient de l’Espagne. Selon OK Diario, le club de Nasser Al Khelaïfi semble plus que déterminé à trouver un remplaçant crédible à Donnarumma.

Et la cible trouvée mène directement Paris au cœur de la capitale espagnole, plus précisément au Real Madrid. Andriy Lunin, qui a été la révélation de la saison au Real Madrid, est au centre de cette intrigue de transfert. Eduardo Inda, le patron d’OK Diario, a révélé que le PSG a déjà franchi une étape importante en transmettant une offre à Andriy Lunin.

Cette démarche intervient alors que l’Ukrainien avait envisagé de quitter le Real Madrid. Reste à voir s’il acceptera de quitter le tout nouveau champion d’Espagne alors qu’il s’apprêterait à prolonger.