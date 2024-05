Match décisif pour l’Europe : Lyon sort l’artillerie lourde contre Lille !

Lyon est à Lille pour disputer un match décisif pour l’Europe, ce lundi soir. Pierre Sage sortira l’artillerie lourde pour sa compo.

Lyon à la lutte avec Marseille et Rennes pour l’Europe

Lyon joue son match de la 32e journée de Ligue 1, à Lille au stade Pierre Mauroy, ce lundi (21h). Un match décisif pour l’équipe de Pierre Sage dans la course vers l’Europe. Les Lyonnais se sont fixé un deuxième objectif européen, en cette fin de saison, à la suite de leur maintien.

Ils visent la 7e place du championnat, afin de décrocher une place en Ligue Europa Conférence, si le PSG remporte la coupe de France. Neuvième au classement avec 44 points (-9), à la suite de la victoire de Rennes sur Metz (2-3), l’Olympique Lyonnais est la lutte avec l’Olympique de Marseille (44 points +9), en plus des Rennais (45 points +8).

LOSC-OL : ça passe ou ça casse pour les Lyonnais

Les Gones doivent impérativement remporter leur match face au LOSC, afin de rester dans la course. Ils ont l’opportunité de se hisser à la 7e place visée, grâce à une victoire dans le Nord. Lyon pourrait même consolider ce rang, si l’OM est tenu en échec (défaite ou nul) à Reims, mercredi.

L’idéal pour le club rhodanien est, en effet, d’avoir son destin entre les mains, après Lille et avant les deux derniers matchs du championnat, respectivement contre Clermont et Strasbourg.« Il reste trois matchs, il s’agit donc d’en gagner au moins deux pour espérer quelque chose », a déclaré l’entraineur des Lyonnais, en conférence de presse d’avant-match.

En cas de défaite à Lille, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers compromettraient leur chance de se qualifier pour l’Europe, via le championnat. Cependant, ils ont une deuxième opportunité, en finale de la coupe de France, pour espérer jouer la Ligue Europa.

Lyon doit réussir un exploit à Lille !

Pour réussir l’exploit contre le LOSC, Pierre Sage doit sortir l’artillerie lourde. Sa compo devrait être proche de celle qui a renversé Monaco, à un joueur près. Plus précisément, Nicolas Tagliafico devrait retrouver sa place d’arrière latéral gauche, après avoir purgé son match de suspension. Titulaire contre les Monégasques, en l’absence du défenseur argentin, Ainsley Maintland-Niles se retrouverait donc sur le banc de touche.

Oui, il faut un exploit à Lyon, car le LOSC est intraitable sur son terrain. Elle a perdu un seul match en Ligue 1 à Pierre-Mauroy cette saison. Et c’était en septembre 2023, face à Reims. De plus, les Lyonnais n’ont pas remporté un seul de leur 6 derniers matchs à Lille, en championnat. Leur dernière victoire dans le Nord remonte à novembre 2016.

La compo probable de Lyon contre Lille :

Gardien de but : A. Lopes

Défenseurs : C. Mata, J. O’brien, Caleta-Car, N. Tagliafico

Milieux de terrain : M. Caqueret, N. Matic, C. Tolisso

Attaquants : E. Nuamah, A. Lacazette, S. Benrahma.

Remplaçants : L. Perri, D. Lovren, H. Silva, Maintland-Niles, O. Mangala, R. Cherki, M. Fofana, G. Orban, M. Baldé